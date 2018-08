INPA promove evento sobre dimensões científicas e sociais na Amazônia

Conforme os organizadores, o objetivo do workshop é divulgar os resultados de pesquisas da Fapesp sobre o bioma Amazônico | Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (16), acontece no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) o Workshop “As dimensões científicas, sociais e econômicas do desenvolvimento da Amazônia”, das 8h30 às 17h, no Auditório do Bosque da Ciência. O evento é organizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Inpa e Wilson Center.

Conforme os organizadores, o objetivo do workshop é divulgar os resultados de pesquisas da Fapesp sobre o bioma Amazônico, e discutir de modo interdisciplinar os fatores científicos, sociais e econômicos do desenvolvimento da Amazônia. Serão abordados aspectos climáticos sobre o funcionamento ecológico, biodiversidade e as concepções socioeconômicas associadas ao atual projeto de desenvolvimento amazônico.

Leia também: Exploração de recursos pode destruir área preservada na Amazônia

A sessão de abertura será às 9h, seguida da saudação do ambientalista e biólogo norte-americano Thomas Lovejoy, via vídeo. Lovejoy é patrono do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF/Inpa).

À frente do evento está o pesquisador da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Artaxo, que fará uma palestra sobre Interações entre o funcionamento da floresta amazônica e o clima. Entre os demais palestrantes estão os pesquisadores do Inpa Paulo Maurício Alencastro Graça e Maria Teresa Fernandes Piedade.

A entrada no workshop é gratuita. Mais informações, como a programação do evento, podem ser obtidas pelo endereço Workshop “As dimensões científicas, sociais e econômicas do desenvolvimento da Amazônia"

SERVIÇO

Workshop: As dimensões científicas, sociais e econômicas do desenvolvimento da Amazônia

Data: 16/08 (quinta-feira)

Hora: 8h30 – 17h

Local: Bosque da Ciência - Rua Bem-te-vi, s/nº, Petrópolis, Manaus

*Com Informações da Assessoria

Leia mais:

Ministério reconhece áreas que abrigam espécies em perigo de extinção

MEC avalia liberação de recurso para construção de novo prédio da Ufam