Inpa abre inscrições para doutorado em genética e biologia evolutiva

A taxa de inscrição é de R$ 100 | Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) está com inscrições abertas para Doutorado em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva (GCBEV/Inpa). Ao todo, o Edital 10/2018 do PPG-GCBEv oferece quatro vagas com ingresso dos aprovados em outubro deste ano.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 31 de agosto de 2018 e os candidatos aprovados concorrerão a bolsas a serem implementadas ainda em outubro, de acordo com ordem classificatória. A taxa de inscrição é de R$ 100 e deverá ser paga por meio de depósito bancário. Outras informações constam no edital disponível no site do Inpa ,na página da Pós-Graduação, aba “Editais e Documentos".

A seleção será composta por duas etapas, sendo uma de avaliação do projeto de pesquisa e outra de análise curricular. O projeto do candidato será avaliado por três pesquisadores doutores selecionados pelo Conselho do PPG-GCBEv.

Leia também: Pais e filhos podem fazer microscópio de papel no Bosque da Ciência

O Instituto possui outros programas de pós-graduação, em níveis de mestrado e doutorado. O curso de Doutorado em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva do INPA é reconhecido pela Capes/MEC e atualmente é classificado com nota 4 e homologado pelo Conselho Nacional de Educação.

Mestrado

A Pós-Graduação do Inpa continua com as inscrições abertas para a seleção de sete cursos de Mestrado, que somam 104 vagas. De 03 a 28 de setembro, os candidatos também poderão inscrever-se na seleção do Programa de Pós-Graduação de Genética, Conservação e Biologia Evolutiva (PPG-GCBEv), quando serão oferecidas mais 12 vagas, totalizando 116 oportunidades. Todas as inscrições encerram no dia 28 de setembro.

Os editais podem ser acessados na página da Pós-Graduação do Inpa, clicando no item “ Editais e Documentos ”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Secas e cheias extremas podem levar à extinção de árvores na Amazônia

Camu-Camu: fruta da Amazônia tem o maior teor de vitamina C do mundo