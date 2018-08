MPF cria força-tarefa para combater crimes ambientais na Amazônia

Manaus - Foi publicada nesta quarta-feira (22), no Diário Oficial da União (Seção 2, p. 57), portaria assinada pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, criando a força-tarefa Amazônia. O grupo, formado inicialmente por seis procuradores da República lotados em estados da Amazônia Legal, vai atuar no combate à mineração ilegal, ao desmatamento, à grilagem de terras públicas, à violência agrária e ao tráfico de animais silvestres. A FT Amazônia terá prazo de 18 meses para atuar.

A força-tarefa foi criada a partir de demandas da sociedade civil, expressas no Fórum Diálogos Amazônicos, presidido pelo MPF no Amazonas com apoio dos procuradores da região. O pedido obteve aprovação unânime da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF (4CCR).

Segundo o coordenador da 4CCR, subprocurador-geral da República Nívio de Freitas, a atuação integrada da FT tem o objetivo de promover a troca de experiências e aperfeiçoar o trabalho do MPF no combate aos crimes na Amazônia.

“É preciso construir mecanismos macro de compreensão e dimensionamento do crime ambiental organizado na Amazônia, bem como compartilhar o conhecimento adquirido com o manejo desses casos concretos”, afirmou, ressaltando a relevância do mapeamento da macrocriminalidade ambiental na região.

A experiência será pioneira em dar tratamento organizado e articulado a problemas que são enfrentados, atualmente, de modo pulverizado em diversas unidades do MPF no bioma amazônico | Foto: Ione Moreno





De acordo com a coordenadora da FT, a procuradora da República Ana Carolina Haliuc Bragança, o grupo também poderá articular e aprimorar o diálogo do MPF com instituições como Ibama, Polícia Federal e Exército, com foco nas questões específicas da região.

“A experiência será pioneira em dar tratamento organizado e articulado a problemas que são enfrentados, atualmente, de modo pulverizado em diversas unidades do MPF no bioma amazônico, dedicando-se ao combate do crime ambiental organizado, à adoção de mecanismos preventivos e promocionais de tutela ao meio ambiente e à promoção de direitos de populações agrárias e tradicionais, dentre as quais indígenas, ribeirinhos e extrativistas. Com isso, a expectativa é que haja ganho de eficiência tanto em nossa atuação ministerial como naquela de nossos órgãos parceiros", explica.

Veja abaixo a composição da FT Amazônia:

- Ana Carolina Haliuc Bragança (Coordenadora) – MPF/Amazonas

- Fernando Merloto Soave – MPF/Amazonas

- Antonio Augusto Teixeira Diniz – MPF no município de Oiapoque (AP)

- Joel Bogo - MPF/Acre

- Daniel Azevedo Lobo – MPF/Rondônia

- Daniela Lopes de Faria – MPF/Rondônia

*Com informações da assessoria

