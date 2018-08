Projetos de desenvolvimento sustentável da Amazônia serão premiados

As candidaturas podem ser realizadas até 31 de agosto de 2018. | Foto: Divulgação

Manaus - Os Prêmios Professor Samuel Benchimol e Prêmios Professor Samuel Benchimolestão com inscrições abertas para projetos voltados para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. As candidaturas podem ser realizadas até 31 de agosto de 2018.



A iniciativa tem como objetivo incentivar e reconhecer ações em prol da região amazônica. O Samuel Benchimol inclui duas categorias:

1-A primeira de Desenvolvimento Sustentável na Região Amazônica para projetos inovadores que resultem de estudos que considerem à conservação ambiental, a responsabilidade social e a viabilidade econômica.

2-A segunda, Personalidades dedicadas ao Desenvolvimento Sustentável da Região Amazônica, é destinada a personalidades do meio empresarial e acadêmico.

O Prêmio Banco da Amazônia tem a categoria Iniciativa de Desenvolvimento Local para realizações que revelem o potencial de transformação da Região Amazônica, no âmbito sustentável, da economia criativa e verde e/ou agroecologia e produção orgânica. A segunda é a Empresa na Amazônia destinada a empresas da região ligadas ao fortalecimento de cadeias produtivas identificadas ao desenvolvimento sustentável.

A iniciativa tem como objetivo incentivar e reconhecer ações em prol da região amazônica. | Foto: Ione Moreno

Apenas as primeiras categorias dos dois prêmios terão valores em dinheiro.



Em cada uma serão selecionados três projetos, sendo que o primeiro colocado receberá o valor de R$ 35 mil, o segundo , R$ 15 mil, e o terceiro, R$ 10 mil. Havendo somente um vencedor para cada uma dessas categorias, eles receberão o valor total de R$ 60 mil.

Os projetos podem ser apresentados por pessoas de todas as ocupações, de qualquer parte do Brasil e do exterior, desde que estejam diretamente relacionadas com o desenvolvimento da Região Amazônica.

Os trabalhos poderão ser apresentados individualmente ou em grupo e cada participante poderá se candidatar em mais de uma categoria, desde que com propostas distintas.

O julgamento será realizado em 18 de outubro e a outorga será dia 23 de novembro, na Federação das Indústrias do Estado do Pará, que este ano sedia a premiação.

Apoio:

As premiações recebem o apoio do Banco da Amazônia, do grupo Bemol/Fogás, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, por meio do seu Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, da Confederação Nacional da Indústria, das Federações de Indústrias da Região Amazônica e das Fundações de Amparo à Pesquisa da Amazônia Legal, dentre outras instituições.