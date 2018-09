Empresa terá que ressarcir 100 famílias após vazamento de óleo no AM

Manaus - Após ser notificada conforme lei de crime ambiental, a empresa J. F. de Oliveira, pertencente ao grupo Chibatão, foi obrigada a pagar cestas básicas e água potável a 100 famílias. A empresa ainda vai ter que fazer a recuperação imediata das áreas degradadas pelo derramamento de quase 2 mil litros de óleo diesel pelo naufrágio de uma embarcação no porto Ceasa, no bairro Mauazinho, Zona Leste.

O acidente aconteceu na última segunda-feira (27), quando o órgão de controle ambiental determinou o embargo imediato da área portuária da empresa. O laudo preliminar do órgão apontou a ocorrência de crime ambiental e descumprimento de normas de acidentes com produtos perigosos.

A J.F de Oliveira informou que 1,8 mil litros de óleo tipo “Filoi” vazaram da embarcação, que atingiu dez quilômetros de mancha do produto no rio Negro e se espalhou pelos igarapés Mauá e Aleixo, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital.

Sinais do óleo se estendem por dez quilômetros | Foto: Ricardo Oliveira/Ipaam

De acordo com o secretário de Estado do Meio Ambiente (Sema), Marcelo Dutra, a medida também obriga a empresa de navegação a promover a recuperação de pintura e limpeza de embarcações e flutuantes atingidas pelo óleo. "A notificação, contudo, não suspende o embargo e não substitui multa pelo crime ambiental", completou.

Laudo

Para emitir o laudo definitivo, no entanto, o órgão de proteção ambiental aguarda, ainda, que a empresa faça toda a limpeza e contenção do óleo derramado no rio. Segundo o Ipaam, o relatório entregue pela empresa logo após o acidente mostrou que o óleo era do tipo combustível, usado em embarcações e em máquinas pesadas.



O órgão disse que a medida deve ser cumprida imediatamente pela empresa responsável. A reportagem tentou contato várias vezes com a empresa por telefone, mas não conseguiu retorno.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Chibatão continua embargado por vazão de óleo e Ipaam não aplica multa

Embarcação naufraga no rio Negro e óleo contamina igarapé do Mauazinho