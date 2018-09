Vídeo: Equipe da TV Em Tempo acompanha mergulho no Lago de Balbina

Vídeo produzido pela equipe da TV EM TEMPO, em Manaus. | Autor: TV Em Tempo

Manaus - As riquezas da Amazônia atraem gente de todo lugar. Os repórteres da TV Em Tempo, Maurílio Rodrigues e Markilze Pereira acompanharam uma equipe de mergulhadores em um mergulho no rio Uatumã, localizado no lago de Balbina.

A equipe visitou a área que resistiu aos impactos causados pela Usina Hidrelétrica de Balbina, localizada no município de Presidente Figueiredo, distante mais de 100 quilômetros de Manaus.

Na reportagem da TV em Tempo, você confere imagens deslumbrantes registradas durante o mergulho.

