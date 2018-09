Amazônia vai ter programa de cisternas para extrativistas

As cisternas fazem parte de um sistema de captação, tratamento e armazenamento de água | Foto: Divulgação





O presidente Michel Temer anunciou nesta quinta (6) investimento de R$ 162 milhões na construção de cisternas na região da Amazônia. O objetivo é possibilitar o fornecimento de água para mais de 6,6 mil famílias instaladas em reservas extrativistas de 22 municípios no Acre, Amapá, Amazonas, Pará e em Rondônia.

“Regiões mais desguarnecidas, vulneráveis, ganham água potável. Quando se fala nessa matéria, está se falando em saúde; garantir água adequada para aquelas regiões. São famílias dispersas pela Amazônia em regiões remotas”, disse Temer, em cerimônia que marcou o anúncio, na tarde de hoje.

As cisternas fazem parte de um sistema de captação, tratamento e armazenamento de água que funciona com uma instalação sanitária domiciliar com fossa séptica. Do total do investimento, R$ 146 milhões serão aplicados pelo Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os outros R$ 15,9 milhões serão de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social.

Os projetos serão executados por entidades da sociedade civil. O edital de chamamento público será divulgado na próxima segunda-feira (10) e o resultado das entidades selecionadas será divulgado em novembro.

