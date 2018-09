Confira reportagem da TV em Tempo | Autor: TV EMTEMPO

Manaus - Pesquisadores do Instituto Transire de Tecnologia e Biotecnologia começaram a produzir biodiesel a partir dos restos da matéria-prima que seriam descartados pelo frigorífico Iranduba Pescados, instalado no município, a 27 km de Manaus.

O instituto desenvolveu o primeiro biodiesel da região Norte feito com restos de peixe. O projeto ainda é experimental, mas promete mudar a cadeia produtiva do pescado no Estado do Amazonas.

Antes as sobras eram transformadas só em ração,porém, graças a esse projeto, a cadeia produtiva do pescado está próxima de sofrer uma grande mudança no Amazonas. O Instituto espera no futuro levar o combustível para uso em veículos e no abastecimento energético de municípios e comunidades do interior do Amazonas.

