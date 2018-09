Pesquisador cria aplicativo para monitorar águas do igarapé do Mindu

Confira a reportagem | Autor: TV EM TEMPO

Manaus - O corredor ecológico do Mindu que há 40 anos era um dos locais mais procurados para o lazer em Manaus, hoje está poluído e degradado. O corredor ecológico possui 22 quilômetros de extensão e se estende por mais de 10 bairros em Manaus. As nascentes são limpas e próprias para consumo, mas a medida que avançam para a cidade, as águas se tornam poluídas.

Essa situação foi tema de uma dissertação de mestrado. O pesquisador Menabarreto França é autor da pesquisa que aborda a qualidade das águas no Mindu.

França criou um aplicativo para que a população conheça detalhes sobre o lugar. A ferramenta também permite o acesso a dados que podem ser utilizados em políticas públicas para a recuperação do corredor ecológico.

A meta é que um dia a área possa ser recuperada e volte a fazer parte dos momentos de lazer dos amazonenses.

