Fóssil de crocodilo com mais de 80 milhões de anos é achado em MG

Pesquisadores da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (Ufmt) apresentaram, nesta sexta-feira (14), o esqueleto de um crocodilo que habitou o Triangulo Mineiro há 80 milhões de anos. O animal foi batizado de “Caipira mineiro”, ou Caipirasuchus mineirus. A espécia não rastejava, mas andava como um cachorro e media cerca de 70 cm, podendo ser muito veloz.



De acordo com os especialistas da Ufmt, o crocodilo pré-histórico é parente de três espécies do gênero crocodiloforme (crocodilo) encontradas na região de Monte Alto (SP) e classificadas no início no início de 2010: o Caipirasuchus paulistanus, o Caipirasuchus montealtensis e o Caipirasuchus estemagmate.

O Caipira mineiro

O crocodilo caipira mineiro era um predador ágil que comia plantas e carne, tinha quatro patas altas, e sua postura e forma de caminhar tinha semelhanças com os cachorros modernos.

O caipira mineiro usava sua velocidade, maior que a de outros animais do gênero, para atacar suas presas, e alcançar vegetações mais altas para se alimentar. A espécie era terrestre, ao contrário de outros crocodilos que habitavam a região no período.

Sem herdeiros, o animal viveu na região no período Cretácio Superior, há 80 milhões de anos. A espécie foi extinta no evento KT, 65 milhões de anos atrás, quando 70% dos animais terrestres e aquáticos do planeta foram dizimados por um cometa que explodiu no golfo do México, a 7 mil quilômetros da região de Uberada.

