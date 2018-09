Morre em Ribeirão Preto ex-diretor do Inpa Warwick Estevam Kerr

Warwick Estevam Kerr foi diretor do Inpa entre 1975 a 1979 e entre 1999 a 2002 | Foto: Inpa

Manaus- Morreu neste sábado (15), na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, o professor Dr. Warwick Estevam Kerr, de 96 anos, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus.



Agrônomo e geneticista reconhecido internacionalmente, considerado uma das maiores autoridades mundiais em genética de abelhas, Kerr foi diretor do INPA por duas ocasiões (1975-1979 / 1999-2002).

Para o Inpa, Warwick Kerr deixa um legado importante para a ciência e formação de recursos humanos. A mais alta homenagem conferida pelo INPA, a Menção Honrosa Warwick Estevam Kerr, leva o nome dele por suas inestimáveis contribuições à Pós-Graduação, atividade que muito estimulou em toda sua vida por acreditar na importância da educação e formação de recursos humanos de qualidade para a Amazônia.

Pesquisadores

De acordo com a assessoria do Inpa, Kerr ajudou a trazer para o INPA vários dos seus atuais pesquisadores, incentivando e apoiando a fundação de vários Programas de Pós-Graduação, como o PPG em Entomologia, Ecologia e Biologia de Água Doce durante sua primeira gestão no INPA, assim como o Programa de Pós-Graduação em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva (PPG-GCBEv) em sua segunda gestão.

Nota de pesar na Amazônia

Em nota, o Inpa lamentou a morte do pesquisador e enfatizou o empenho do professor "em prol da educação e ciência no Brasil é plenamente demonstrado pela sua brilhante carreira científica tendo atuado em remotas regiões brasileiras, como Maranhão e Amazonas, onde orientou inúmeros estudantes em nível de graduação e pós-graduação e contribuiu efetivamente para as FAPs estaduais"

A nota destaca ainda o "imenso apreço de Kerr para com a região amazônica, na qual morou por ocasião de suas duas gestões à frente do INPA, demonstrando satisfação e felicidade por nela estar e compromisso em fazer ciência aplicada à melhoria da qualidade de vida dos povos nativos. Deixa-nos hoje um grande exemplo profissional e um grande amigo. Que Deus o abençoe e o receba de braços abertos"

Na oportunidade, o "INPA manifesta suas condolências à família e amigos do Dr. Kerr, um homem que deixa sua marca inconfundível de generosidade intelectual e de amor pela ciência"

Prefeitura de Manaus decreta luto oficial de três dias

Nota de pesar

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, lamentam, com enorme pesar, o falecimento do agrônomo, geneticista e professor aposentado Warwick Estevam Kerr, aos 96 anos, ocorrido neste sábado, 15/9, em São Paulo, após parada cardíaca. Kerr estava internado em um hospital em Ribeirão Preto, onde morava com a família.

Segundo o prefeito Arthur Neto, Kerr possui uma trajetória grandiosa. O geneticista se aposentou pela Universidade Federal de Uberlândia em 1992, mas seguiu orientando alunos da instituição até 2012. Pelos seus relevantes trabalhos, Kerr era um dos mais respeitados profissionais de genética no mundo, sendo o primeiro brasileiro a ingressar na Academia de Ciências dos Estados Unidos.

Incentivador da pesquisa

Estevam Kerr passou por diversas instituições brasileiras. Entre elas, foi indicado pela Presidência da República para a direção do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus, nos anos 70, reassumindo também de 1999 a 2002, períodos em que ele e o prefeito Arthur Virgílio Neto se aproximaram. Em ambas as passagens, Kerr foi grande incentivador de cursos de pós graduação na área de pesquisa dentro da instituição, criando também a integração entre o Instituto e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Em reconhecimento pelo seu trabalho, foi criada com o seu nome Menção Honrosa no Instituto direcionada aos profissionais que se destacaram com relevantes pesquisas para a ciência.

“Tive e continuarei tendo por Estevam Kerr respeito absoluto. O Brasil e o mundo perdem um de seus maiores gênios. Fica a minha admiração, de minha esposa e de minha família por este destemido homem que nos deixou", disse Arthur. Para o prefeito, Kerr era um amazonológo. Pesquisador e profundo conhecedor de nossa região. "Antes de conhecê-lo, já o admirava. Tive a felicidade de poder compartilhar momentos e pensamentos sobre seu trabalho. Ele muito fez pela ciência e pelo nosso país. Representou internacionalmente o que nós, brasileiros, temos de melhor. Temos uma referência para as próximas gerações", declarou.

Luto oficial em Manaus

Pela morte de Estevam Kerr, o prefeito de Manaus determinou luto oficial de três dias. A publicação estará no Diário Oficial do Município (DOM) de segunda-feira, 17/9.

