Empresa que contaminou rio Negro com óleo é multada em R$ 2,5 milhões

Manaus - A empresa J. F. Oliveira Navegações foi multada em R$ 2,5 milhões pelo vazamento de óleo no Rio Negro após o naufrágio do empurrador Jean Filho LII, ocorrido no dia 27 de agosto, no porto da Ceasa, bairro Mauazinho, Zona Sul de Manaus.

A empresa foi enquadrada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) no crime de poluição hídrica provocada pelo vazamento de 1,8 mil litros de óleo combustível.

No documento os técnicos ambientais observaram que o plano de segurança da empresa não foi suficiente para conter o vazamento | Foto: Márcio Melo

De acordo com o Ipaam, o óleo atingiu áreas de vegetação natural no igarapé do Mauazinho, considerada uma Área de Preservação Permanente (APP). No laudo o órgão atestou que o vazamento se estendeu até o ponto turístico do Encontro das Águas, tomado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Relatório

O Relatório Técnico de Fiscalização (RTF) nº 570/18 do acidente contem mais de 35 páginas e foi assinado pelos analistas ambientais do Ipaam, Sérgio Martins de D’Oliveira, Danielle Gonçalves Costa e Francisca Rosivana Pereira, confirmando o crime ambiental causado pelo vazamento de óleo da embarcação.

No documento os técnicos ambientais observaram que o plano de segurança da empresa não foi suficiente para conter o vazamento e o material causou poluição do recurso hídrico daquela área do rio Negro, com restrições de balneabilidade e o consumo da água, a pesca de subsistência, danos à flora e alteração no aspecto visual e paisagístico daquela área.

Outra exigência do órgão ambiental é uma avaliação e qualificação dos efeitos causados pelo óleo sobre as interações ecológicas da vegetação, fauna e meio físico | Foto: Márcio Melo

Notificação

Na penalidade sofrida a empresa tem 20 dias para recolher o valor ao órgão ambiental e apresentar defesa. Além da multa, o Ipaam notificou a empresa a apresentar no prazo de 60 dias um diagnóstico completo da área atingida pelo vazamento, incluindo populações, serviço público de abastecimento de água, áreas de pesca de subsistência e de proteção ambiental, além de bens tombados, igarapés, igapós e estruturas antrópicas.

A empresa reforça que continua trabalhando incessantemente no ocorrido e prestando suporte as famílias atingidas. | Foto: Márcio Melo

Outra exigência do órgão ambiental é uma avaliação e qualificação dos efeitos causados pelo óleo sobre as interações ecológicas da vegetação, fauna e meio físico (solo e água) nos pontos críticos identificados nas fiscalizações ambientais. Os relatórios devem ser feitos trimestralmente por ano do ciclo hidrológico do rio Negro.

Nota Empresa

Por meio de nota a empresa J. F. de Oliveira, localizada na Ceasa, informou que foi oficialmente notificada sobre o fato ocorrido no último dia 27 de agosto com uma embarcação da companhia. A empresa reforça que continua trabalhando incessantemente no ocorrido e prestando suporte as famílias atingidas.

*Com informações da assessoria

