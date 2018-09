Saiba quais são os cuidados essenciais para o plantio de uma árvore

Manaus - Neste Dia da árvore, dia 21 de setembro, o Em Tempo conversou com o Diretor de arborização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), Dayvson Braga, e trouxe dicas de como cuidar de uma árvore, planta ornamental ou medicinal.

De acordo com Dayvson, alguns pontos são importantes, como imaginar o jeito que a espécie escolhida vai se comportar daqui a cinco ou dez anos. Ele informou que é primordial pensar agora, ainda na fase do plantio, para ter uma cidade mais arborizada no futuro.

”Muitas vezes, a população tem o ímpeto de plantar uma árvore frutífera, por exemplo, mas não pensa no que pode ocorrer mais na frente. É preciso saber Como o tipo escolhido se desenvolve, se fica muito grande, se tem raízes profundas, entre outras precauções”, explicou Braga.

Toda quarta-feira, um caminhão da Semmas distribui mudas de árvores, plantas ornamentais e medicinais. | Foto: Ione Moreno

Algumas opções de árvores frutíferas de pequeno e médio porte são as de acerola, cacau, pitanga e amora. As de grande porte são manga, abacate, jaca, fruta pão e taperebá.

Qual o espaço disponível para sua árvore?

É importante dimensionar o espaço disponível para realizar a plantação. Dependendo do porte da espécie escolhida, é preciso observar as distâncias.

“A distância mínima do local onde a árvore será plantada, isso para qualquer edificação, é de cinco metros. É preciso saber: o que há para cima, como fiações de rede elétrica e telefônica, para o lado, como paredes, e para baixo, como rede hidráulica, rede elétrica subterrânea e sanitária”, frisou Dayvson.

A preparação do solo

Antes do plantio de qualquer árvore ou planta medicinal, é preciso verificar a situação do solo. Em Manaus, o solo não é o rico e para o crescimento saudável das mudas alguns cuidados são necessários.

“O solo precisa ser permeável, permitindo a filtração de água. Se o terreno é concretado, a área mínima de solo permeável deve ser de um metro quadrado. Então, aquele concreto precisa ser retirado e depois fazer uma cova profunda”, explicou o diretor.

Para finalizar essa preparação do solo, não se esqueça da adubação O processo precisa ser realizado de seis em seis meses, dependo da muda e do estágio de crescimento da planta.

A escolha da árvore ideal

Além das espécies citadas acima, há as mais comuns na região, como pau pretinho e jutairana, que são de médio porte e resistem bem ao clima de Manaus. Apesar de não serem da Região Amazônica, o Oiti e o Ipê são árvores de grande porte que se desenvolvem bem com a temperatura manauara, mas somente com os devidos cuidados.

Os cuidados

A preocupação "final" com qualquer árvore deve ser a rega, a poda e a adubação, explica Dayvson.

“Conforme ela vai crescendo, é preciso fazer um trabalho de condução da espécie, que são as podas. Você quer que ela cresça, então você vai fazer podas regulares para orientar o desenvolvimento daquela planta. Futuramente, tem outras estratégias. Caso a copa cresça demais, é preciso fazer o rebaixamento dela. Se ela se expande demais, é necessário fazer outro tipo de poda, mas o mais importante é que essa poda seja realizada por uma pessoa com experiência, para não comprometer a saúde da árvore. ”

Ibisco e Alamanda são opções de plantas ornamentais que suportam bem o clima amazônico, se tratadas com os devidos cuidados. | Foto: Divulgação

Arbustos e plantas medicinais

Para as espécies arbustivas e de pequeno porte, como as ornamentais e medicinas, não é preciso ter uma preocupação tão grande com o espaço. A principal preocupação com essas espécies é a adubação, a permeabilidade do solo e, principalmente, o cuidado com fungos e parasitas, que interferem no desenvolvimento dessas plantas.

"Deve haver uma atenção especial ao tratamento sanitário, então é preciso usar alguns defensivos agrícolas como os que vendem em lojas especializadas e floriculturas, e até receitas caseiras que algumas pessoas desenvolvem", disse Braga.

Leia mais

Empresa que contaminou rio Negro com óleo é multada em R$ 2,5 milhões

Comunidade na AM-010 recebe orientações sobre coleta de lixo

Semana da Árvore contará com programação especial em Manaus