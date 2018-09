Macaco símbolo de Manaus corre o risco de desaparecer | Autor: TV EM TEMPO

Manaus - O Sauim-de-Coleira, símbolo de Manaus, corre o risco de desaparecer nos próximos 15 anos. Estudiosos notaram a redução do habitat do primata nativo da região, a partir do crescimento da capital, nos últimos 30 anos. Hoje, segundo estimativa de quem estuda a espécie, devem existir somente 30 mil animais.

Em muitas áreas de Manaus o macaco já desapareceu e o motivo colocou o Saium na lista dos 25 primatas ameaçados de extinção no mundo.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo

Leia mais:



Resgatados macaco sauim de coleira e bicho-preguiça em Manaus

Semana do Meio Ambiente começa com criação da APA Saium-de-Manaus

Veja detalhes sobre concurso de arte para campanha do Sauim-de-Manaus