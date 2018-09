Minicurso ensina técnicas de uso e cultivo de plantas medicinais

Manaus - Teve início nesta quinta-feira (27), o Minicurso Noções Básicas sobre o Uso Medicinal das Plantas, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

O minicurso é ministrado pela acadêmica de Pedagogia Gildet Gil de Lima, voluntária do Greenpeace e coordenadora do Projeto “Plantas Medicinais e o Aproveitamento de Resíduos”, e terá dois dias de duração.

O encerramento está previsto para esta sexta-feira, 28, com uma aula prática, a partir das 9h, no Parque Municipal do Mindu, Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. O minicurso tem como finalidade repassar ensinamentos sobre técnicas de cultivo e da forma como as plantas podem ser utilizadas com finalidade terapêutica auxiliar.



Na aula prática, conforme a instrutora, os alunos terão oportunidade de vivenciar atividades de manutenção nos canteiros de plantas medicinais do parque. Será feita também a introdução de espécies que ainda não estavam sendo cultivadas no local.

Há aproximadamente três anos, a Semmas introduziu as plantas e ervas medicinais entre as espécies produzidas no Viveiro Municipal em razão da grande demanda existente por mudas e também pela necessidade de manter viva a cultura do uso medicinal das plantas.

“Nesse primeiro dia, trabalhamos o tema dos benefícios que as plantas e ervas trazem para todos e a importância de termos em casa sempre uma horta medicinal”, explicou Gildet. Para ela, o minicurso foi uma oportunidade e tanto de interação.

“Vejo hoje em dia que já há um pouco de interesse pelas plantas medicinais na nossa região, por parte das gerações mais novas, razão pela qual minicursos como esse tem grande importância pois além de repassar conhecimentos, podemos também ter acesso a novos saberes porque as pessoas que participam também trazem algumas novidades”, afirmou.

O minicurso teve no total 68 participantes. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabildade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, a grade de minicursos oferecidos pela Semmas já está completa até o final do ano.

“Com os minicursos, que acontecem mensalmente, a Prefeitura de Manaus, por orientação do prefeito Arthur Virgilio Neto, coloca à disposição da população ensinamentos e práticas relacionadas à arborização e ao paisagimso, e implementa uma nova política pública de educação ambiental”, afirmou o secretário Antonio Nelson.

O próximo minicurso está previsto para acontecer nos dias 25 e 26/10 e terá como tema Noções Básicas sobre o Cultivo de Cactos e Suculentas. As inscrições serão abertas a partir do próximo dia 8/10. Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, pelos telefones 3236-7330 e 3236-8013, no horário comercial. As aulas acontecerão das 8h às 12h.

