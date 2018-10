Prevenção de riscos e desastres é tema da Semana da Defesa Civil 2018

Manaus - Teve início nesta segunda-feira (8), a programação de atividades da Semana Municipal de Proteção e Defesa Civil Municipal 2018, cuja a proposta é divulgar os conceitos de prevenção de riscos e desastres. A abertura ocorreu na sede da Casa Militar, localizada no bairro Compensa, zona Oeste.

O evento é organizado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil e levará palestras ministradas por agentes da Defesa Civil para a sociedade civil e estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.

“Nós estamos realizando, nesta segunda semana de outubro, a Semana Municipal da Defesa Civil com o objetivo de direcionar a comunidade e a população amazonense na percepção de risco”, destacou o secretário de Defesa Civil, Cláudio Belém.

Será uma semana de atividades de panfletagens em áreas de risco, conforme o mapeamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), em parceria com a Defesa Civil. Haverá também, na rede municipal, uma capacitação em uma comunidade da zona rural e, na sexta-feira, dia 12, uma manhã de atividades com crianças residentes de áreas de risco.

Durante a solenidade, estiveram presentes representantes dos órgãos parceiros: Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Sistema de Proteção a Amazônia (Sipam), Defesa Civil do Amazonas, Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Porto de Manaus, das comunidades integrantes do Projeto Núcleo de Proteção e Defesa Civil nas Comunidades (Nupdec’s) e alunos que participaram do Projeto Defesa Civil na Escola, na Escola Municipal Eliana Pacheco, Comunidade Santa Inês.

Na oportunidade, também foram apresentadas as ações de trabalho realizadas pelo órgão e a programação de atividades que acontecem até o dia 12.

Programação

9/10 – Atividades de panfletagens em áreas de risco – das 8h às 12h (bairros Nova Vitória, Riacho Doce, Mauazinho e Santa Inês)

9 e 10/10 – Exposição Defesa Civil – das 10h às 22h (Manauara Shopping)

10/10 - Atividade zona rural – das 7h às 17h (Comunidade Santa Maria/Rio Negro)

10/10 - Atividade Defesa Civil na Escola – das 8h às 12h (Escola Municipal Maria Madalena, Vila da Prata)

11/10 – Solenidade de encerramento da Semana – às 9h (auditório da Casa Militar, avenida Padre Agostinho Caballero, 770, Compensa)

12/10 – Atividade de Comemoração Dia das Crianças – das 8h às 11h (área externa da Casa Militar, avenida Padre Agostinho Caballero, 770, Compensa)

*Com informações da assessoria

