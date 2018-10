El niño: incêndios na Amazônia liberaram 4 vezes mais CO2 que estimado

Um estudo elaborado pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido, e publicado na revista acadêmica Philosophical Transactions of the Royal Society B mostrou que os incêndios registrados na floresta Amazônica entre 2015 e 2016, causados pelo fenômeno El Niño, emitiram quatro vezes mais dióxido de carbono (CO2) do que o previsto inicialmente em comparação com uma base de dados sobre emissões em nível mundial.

O fenomeno do EL Niño, que tem relação com o aquecimento do Oceano Pacifico, provocou efeitos devastadores em diferentes locais do mundo entre 2015 e nos primeiros meses de 2016. De acordo com o principal autor do estudo, o professor Kieran Withey, osincêndios descontrolados nas florestas tropicais úmidas durante secas extremas são uma fonte importante e pouca quantificada de emissões de CO2.

No total, foram analisados 6,6 milhões de hectares, o equivalente a menos de o,2% da Amazônia brasileira. No entanto, segundo os pesquisadores, os focos registrados nessa região emitiram mais de 30 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, um indice que é de três a quatro vezes maior que o estimado, segundo a base de dados.

*Com informações da Agência EFE

