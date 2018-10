Queimadas no Amazonas cada vez maiores com focos de calor

Manaus - Com a intensidade dos focos de calor, no intenso verão amazônico, crescem as queimadas no Amazonas. O verde tem se tornado cinza nesse período. No último fim de semana, a capital, Manaus, amanheceu tomada por fumaça, resultado de um incêndio de grandes proporções.

Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), Manacapuru, Manaquiri, Careiro Castanho e Itacoatiara, estão no ranking dos 15 municípios que apresentaram maiores focos de calor no Amazonas.

Só em 2018, em toda a Amazônia legal foram registrados 64.821 focos de calor, já no Amazonas, de janeiro a setembro foram 9.242 um pouco menos que no mesmo período do ano passado (9.792), no entanto com prejuízos semelhantes.

Consequências

A prática de incêndios é criminosa, passível de multa que pode chegar a 50 milhões de reais. Além de destruir a natureza, os incêndios causados, principalmente pela queima de lixo, trazem graves prejuízos á saúde.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

