Quer retirar adesivo de candidato do seu carro? É de graça, veja como

Manaus - Com o objetivo de retirar dos automóveis adesivos de qualquer candidato, a deputada eleita Joana D’Arc Protetora (PR) promove, até sexta-feira (26), o “(DES)Adesivaço”. A iniciativa visa conscientizar eleitores e candidatos sobre os prejuízos causados ao meio ambiente e, durante a ação, serão aceitos materiais de campanha de todos os candidatos. Os adesivos retirados serão destinados à cooperativas de reciclagem.

O evento acontecerá na avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro, 2249. A rua fica localizada entre o banco Itaú do Boulevard Álvaro Maia e o Cemitério Municipal São João Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a deputada, o ato foi planejado pensando na dificuldade que algumas pessoas possam ter na retirada dos adesivos dos seus carros, além de alertar a população sobre o descarte correto do material.

“Campanha acabou e precisamos ter consciência ambiental sobre tudo que produzimos durante este período eleitoral. O adesivo é apenas uma parcela desse montante que ainda inclui papel. Por isso, também vamos estar recebendo esse material, como santinhos e folhetos”, afirma a parlamentar.

Joana D’Arc ainda ressalta que quer não apenas que seus eleitores, mas de outros candidatos, pensem no lixo gerado e como se pode descartar o material de forma produtiva sem agredir o meio-ambiente. “Para isso, temos as cooperativas que fazem um trabalho exemplar. Assim ajudamos o meio-ambiente e ainda geramos renda para as famílias", explicou a deputada eleita.

*Com informações da assessoria

