Meio Ambiente e Agricultura num único ministério é ‘um tiro no pé’

Presidente eleito Jair Bolsonaro | Foto: Divulgação

Manaus - A decisão do presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL), de fundir o Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura, anunciada nesta terça-feira (30), foi classificada como um equívoco e um desastre por organizações de defesa do Meio Ambiente e políticos. Assim como outras fusões como a da pasta da Fazenda com a do Planejamento e da Indústria e Comércio, a decisão foi anunciada após reunião na casa do empresário Paulo Marinho, no Rio de Janeiro



Greenpeace

Desmatamento na Amazônia | Foto: Agência Brasil

Em nota, o Greenpeace enfatizou que, caso a fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura se concretize, será um grande equívoco. Para a organização não governamental (ONG), essa fusão afetará o País tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental.



A entidade observou que o Brasil é o país mais biodiverso do planeta, com a mais importante floresta do mundo, a Amazônia. “Um patrimônio único, que nos ajuda a ser um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Precisamos fortalecer as instituições que protegem esse ativo, e não enfraquecê-las”, avaliou.

Mercados internacionais e consumidores querem garantias de que a produção agrícola brasileira não esteja manchada com a destruição florestal. | Foto: Ione Moreno

Do ponto de vista econômico, o Greenpeace classificou a decisão como “um tiro no pé”. Para a ONG, mercados internacionais e consumidores querem garantias de que a produção agrícola brasileira não esteja manchada com a destruição florestal. “Ao extinguir o Ministério do Meio Ambiente, reduziremos o combate ao desmatamento, perdendo competitividade, o que pode inclusive afetar a geração de empregos”, apontou.



O Greenpeace observou que, o desmatamento, principalmente na Amazônia, ocorre majoritariamente de forma ilegal. “Combater esse crime inclusive ajuda a fortalecer o produtor que respeita a lei. Podemos e devemos produzir sem desmatar. Isso nos torna mais competitivos. Enfraquecer o Ministério do Meio Ambiente e, consequentemente, o Ibama, coloca o Brasil no caminho oposto, na contramão do mundo, prejudicando o país em vários sentidos”, avaliou a entidade.

Marina Silva

Marina Silva definiu a decisão como um triplo desastre | Foto: Divulgação

Marina Silva, candidata à presidência pela Rede e ex-ministra do Meio Ambiente, de 2003 a 2008, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, definiu, em sua página no Facebook, como “um triplo desastre” a decisão de Jair Bolsonaro de unificar o Ministério do Meio Ambiente ao da Agricultura.



Para Marina, a decisão trará prejuízo à governança ambiental e à proteção do meio ambiente; passará aos consumidores no exterior a ideia de que todo o agronegócio brasileiro, em que pese ter aumentado sua produção por ganho de produtividade, sobrevive graças à destruição das florestas, sobretudo na Amazônia, atraindo a sanha das barreiras não tarifárias em prejuízo de todos.

A ex-ministra disse ainda que a fusão empurrará o movimento ambientalista, a ter que voltar aos velhos tempos da pressão de fora para dentro. “Algo que há décadas vinha sendo superado, graças aos sucessivos avanços que se foram galgando em diferentes governos, uns mais outros menos”, avaliou.