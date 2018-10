Pedágio Ambiental chega ao Parque Mauá nesta quarta-feira (31)

Manaus - Último Pedágio Ambiental de outubro acontece nesta quarta-feira (31), em frente à Creche Manoel Otário Rodrigues de Souza, localizada na avenida Solimões, no Parque Mauá, bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus.

O caminhão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) estará estacionado na frente da creche, onde ocorrerá a distribuição de mudas frutíferas, ornamentais e medicinais e sensibilizará a população contra queimadas a partir das 9h.

Esta será a 13ª edição do projeto, que já distribuiu 7,8 mil mudas na cidade, desde agosto, quando teve início, e sensibilizou mais de 3,8 mil pessoas quanto aos malefícios das queimadas na cidade. No mês de novembro, a zona contemplada será a Sul, com primeiro pedágio programado para a Orla do Amarelinho, bairro Educandos.

Serviço

O que: Pedágio Ambiental com distribuição de mudas e sensibilização contra queimadas

Quando: Nesta quarta-feira, 31/10,

Horário: A partir das 9h

Onde: Avenida Solimões, em frente à Creche Manoel Otário Rodrigues de Souza, no Parque Mauá, zona Leste

