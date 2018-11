Prefeito inaugura nova estação de tratamento de esgoto na Compensa

Manaus - A nova estação de tratamento de esgoto foi inaugurada no início da tarde desta quarta-feira (31), no bairro da Compensa, Zona Oeste, e vai atender cerca de 10 mil moradores. A estação integra a rede de saneamento básico da cidade, onde possui dois mil metros de redes coletoras para tratar, aproximadamente, 27 mil litros por segundo.

Os residentes dos conjuntos habitacionais Ayapuá e Xingu serão diretamente beneficiados com a estação. O prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) compareceu ao local e confirmou a meta do esgotamento sanitário até 2030 de 80% da capital.

"A nova empresa que está cuidando da concessionária realmente está cumprindo com a sua palavra. Acreditamos que não faltará investimentos, pois ela é bem rankeada no mercado internacional e tem uma base sólida. Estou feliz com mais esse resultado, pois conseguimos diminuir 15 anos da nossa meta", declarou.

Apesar de admitir o percurso longo referente ao saneamento básico em Manaus, Arthur falou que novas obras vão cobrir a demanda da população e "dar conta do crescimento vegetativo dos próximos anos". A nova estação possui duas elevatórias de bombeamento de esgoto, processo de tratamento de vazão para 86 metros cúbicos por hora e capacidade para tratar quase 27 mil litros por segundo.

O diretor-presidente da Manaus Ambiental, Renato Medicis, frisou que outras 15 unidades de tratamento de esgoto estão em reforma e serão inauguradas nas próximas semanas. "O objetivo principal é promover melhorias na saúde, na valorização dos imóveis e na preservação, evitando o desperdício dos recursos hídricos", esclareceu.

A estação é capaz de processar 86 metros cúbicos de água por hora e capacidade para tratar quase 27 mil litros por segundo. | Foto: Divulgação

Questionado sobre as obras inacabadas que o antigo governo deixou na cidade, Arthur não garantiu se irá assumi-las, mas que pretende fazer um levantamento das necessidades dos pontos onde faltam investimentos públicos. "Tenho que fazer um teste de coração, admito. De repente, encontro coisa que nem sabia", falou.

Ele ainda aproveitou a oportunidade para comentar sobre a perda do pedetista, em que reiterou sua antiga fala prevendo que Amazonino já iria perder. "Sempre estava avisando, né? Não adiantou de nada toda a baixaria que ele tentou. Foi inútil. Enquanto isso, a cidade está entregue às baratas. Inauguramos hoje uma estação de esgoto, mas não temos polícia para as UBS (Unidades Básicas de Saúde). Ele até tentou competir comigo nas obras em Manaus, mas como diz aquela parte da Bíblia em que Salomão teve que escolher qual era a mãe verdadeira para o filho. Escolhemos Manaus para cuidar de verdade", terminou.

