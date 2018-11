Fusão de ministérios ameaçam Cerrado e Amazônia

O objetivo é reduzir a sensação de impunidade que historicamente impera sobre os crimes contra o meio ambiente no Brasil | Foto: ARQUIVO EM TEMPO

Manaus - A fusão do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura, anunciado na terça-feira (30), pela equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro, pode enfraquecer a agenda ambiental brasileira e por consequência fazer explodir o desmatamento em todos os biomas do país, especialmente, na Amazônia e no Cerrado.

A avaliação é da WWF-Brasil, divulgada nesta quarta-feira (31), no mesmo dia em que o atual ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, divulgou nota que recebeu a decisão com surpresa e preocupação.

A WWF-Brasil disse que o Relatório Planeta Vivo 2018, lançado dia 30 de outubro, estima que desde a década de 1970, o tamanho das populações das espécies que habitam as Américas do Sul e Central tenha sido reduzido em 89%, e a maior causa desta perda de vida é o desmatamento.

Plantação de soja no Mato Grosso | Foto: Ipam/divulgação

A Organização Não Governamental (ONG) apontou que nos últimos 50 anos, 20% da Amazônia já desapareceram. “Se o desmatamento atingir 25% a floresta poderá entrar em um ‘ponto de não retorno’, a partir do qual todo o seu equilíbrio será modificado, passando por processo irreversível de savanização, com a perda de seus serviços ambientais. No Cerrado, cujo desmatamento já ultrapassou 50%, estão as nascentes dos mais importantes rios brasileiros, como o Paraná, o Tocantins e o São Francisco”, explicou.

Queimada para desmatamento na Amazônia | Foto: Ibama

A WWF-Brasil disse ainda que, como alertado coletivamente no Manifesto da Sociedade Civil em defesa do Meio Ambiente, a fusão dos dois ministérios coloca em risco o equilíbrio de forças necessário no âmbito das políticas públicas, gerando conflitos de interesses que colocariam em risco quatro décadas de avanços na proteção do meio ambiente.

“O gigante patrimônio natural brasileiro exige uma atenção especial, e isso justifica um ministério. Por mais que seja importante uma agricultura mais ambiental, resumir o Meio Ambiente a ele é um grande equívoco, com efeitos negativos para vários setores da economia”, avaliou.

A entidade explica que a atuação do Ministério do Meio Ambiente não se limita às questões agrícola e florestal, inclui, entre outros, a preservação dos biomas brasileiros, a proteção da biodiversidade e o combate à biopirataria, o combate ao desmatamento ilegal e outros crimes ambientais, o licenciamento de obras, o controle da poluição, o uso de produtos químicos e a segurança hídrica.

No site do Ministério do Ambiente, o ministro Edson Duarte, informou que havia preparado um trabalho detalhado e volumoso para mostrar ao novo governo tudo o que tem sido feito pela pasta e aquilo que é responsabilidade do ministério, para repassar à equipe de transição, mas foi surpreendido com a decisão do novo presidente.

Ele frisou que os dois órgãos são de extrema relevância nacional e internacional e têm agendas próprias, que se sobrepõem apenas em uma pequena fração de suas competências. "Exemplo claro disso é o fato de que dos 2.782 processos de licenciamento tramitando atualmente no Ibama, apenas 29 têm relação com a agricultura", explicou.

Edson Duarte disse ainda na nota que o Brasil é o país mais megadiverso do mundo, tem a maior floresta tropical e 12% da água doce do planeta, e tem toda a condição de estar à frente da guinada global, mais sólida a cada dia, rumo a uma economia sustentável.

"Protegemos nossas riquezas naturais, como os biomas, a água e a biodiversidade, contra a exploração criminosa e predatória, de forma a que possam continuar cumprindo seu papel essencial para o desenvolvimento socioeconômico", informou.

O ministro explicou que a carteira de ações do ministério abrange temas tão diferentes como combate ao desmatamento e aos incêndios florestais, energias renováveis, substâncias perigosas, licenciamento de setores que não têm implicação com a atividade agropecuária, como o petrolífero, homologação de modelos de veículos automotores e poluição do ar.

"O Ministério do Meio Ambiente tem, portanto, interface com todas as demais agendas públicas, mas suas ações extrapolam cada uma delas, necessitando, por isso, de estrutura própria e fortalecida", disse.