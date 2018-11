Por semestre, mais de mil toneladas de peixe passa pelo Centro

Manaus - Pode ser “maceta” ou “gitinho”, com escamas ou “liso”, não importa o formato: grande parte do pescado que chega aos portos de Tefé, Santo Antônio do Içá e Fonte Boa, no Amazonas, passa pelos olhos do Instituto Mamirauá. O acompanhamento do desembarque pesqueiro é realizado diariamente pelo instituto desde 1992 e gera dados interessantes desse setor econômico movimentado por uma paixão dos amazonenses: o peixe.

Lançado recentemente pelo Instituto Mamirauá, o Boletim do Desembarque Pesqueiro do 1º semestre de 2018 traz um panorama rico e atual da atividade pesqueira na região. O estudo financiado pela Fundação Gordon and Betty Moore mostra que mais de 1 milhão de quilos de peixes passaram por portos do centro do Amazonas, nos seis primeiros meses deste ano. A soma total da conta de 1.021.659 quilos de peixes oriundos dos municípios de Tefé, Fonte Boa e Santo Antônio do Içá.

O Boletim do Desembarque Pesqueiro mostra a diversidade da fauna de peixes do Amazonas na região. Entre as espécies que desembarcaram nos municípios amazonenses mencionados estão: Tucunaré, pirarara, curimatá, acari-bodó e pacamum. O boletim contabilizou o total de 85 categorias de peixes que circularam nas três cidades.

Em Tefé, que já foi apontado como o lugar onde mais se consome peixe no país, o tradicional jaraqui de escama grossa foi a espécie favorita, representando quase metade (46,22%) do total desembarcado no primeiro semestre deste ano. Já em Fonte Boa e Santo Antônio do Içá, o pirarucu liderou as preferências de mercado.

Espécies como o tambaqui e a dourada são os peixes mais valorizados e o acari-bodó o mais barato. O valor médio de venda e o preço de cada tipo de peixe por quilo também foram levantados pelo diagnóstico do Instituto Mamirauá.

Para registrar os números pesqueiros da região, o Instituto Mamirauá tem coletores treinados trabalhando todos os dias nos portos da região





Na primeira metade do ano, o filé de tambaqui teve o maior valor médio de mercado em Tefé, com R$ 10,31 o quilo. Em Fonte Boa, esse posto foi da dourada, atingindo o preço de R$ 12,22 por quilo. Nos dois municípios, o acari-bodó foi o peixe cujo preço da carne foi mais barato, não chegando a R$ 1,50 o quilo. Os preços de peixes em Santo Antônio do Içá não foram divulgados nessa edição do boletim.

Como é feito o monitoramento

Para registrar os números pesqueiros da região, o Instituto Mamirauá tem coletores treinados trabalhando todos os dias nos portos da região. São anotados dados como produção mensal, preço médio de venda, principais áreas de origem do pescado e apetrechos utilizados pelos pescadores.

As informações são fornecidas pelos próprios pescadores, associações e colônias de pesca, revendedores e também por frigoríficos das cidades, que recebem parte da produção. O monitoramento do desembarque pesqueiro é desenvolvido desde os anos 1990 em Tefé e, desde o ano passado, também é feito em Santo Antônio do Içá e Fonte Boa.

O Boletim do Desembarque Pesqueiro mostra a diversidade da fauna de peixes do Amazonas na região





“O monitoramento do desembarque pesqueiro do Instituto Mamirauá representa um grande esforço para retratar a real produção pesqueira do médio e alto curso do Rio Solimões”, destaca a equipe do Programa de Manejo de Pesca (PMP) do instituto, responsável pelo trabalho de monitoramento e produção do boletim.

A equipe técnica do Instituto Mamirauá, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), desta ainda que, tais informações, ao longo do tempo, são de extrema importância para a gestão da pesca. “Sua divulgação tem o papel de demonstrar a importância da pesca artesanal. Visa a atender as necessidades dos diferentes segmentos envolvidos com a pesca local e embasar as medidas de gestão dos seus recursos pesqueiros”, complementa.

