Vivência de ribeirinhos no AM vira tema de exposição fotográfica

Manaus - Eles são adolescentes e jovens cheios de sonhos, moram em comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas e participam de projetos da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). Todos protagonizam a partir de segunda-feira (5) a exposição FAS JuventudeS, uma mostra fotográfica que inaugura no Shopping ViaNorte, na Zona Norte de capital, com vivências, sonhos e inquietações dessa juventude ribeirinha do Estado.

As fotos foram assinadas por diferentes fotógrafos, produzidas durante experiências desses jovens, de 12 a 28 anos, nos projetos desenvolvidos pela FAS nas áreas de educação, esporte, meio ambiente, arte e cidadania. A exposição faz parte da programação comemorativa de 10 anos da Fundação Amazonas Sustentável.

“Essa juventude tem muito a dizer e fazer. Por serem fortes, resistem. Por serem inquietos, se adaptam. Nessa exposição é mostrado o que é ser jovem no meio da floresta e representa essa juventude que é múltipla, diversa e plural”, explicou Anderson Mattos, Gerente do Programa de Educação, Saúde e Cidadania da FAS.

Em cartaz até 12 de novembro, a exposição também conta com mapas das comunidades ribeirinhas onde eles vivem e lupas para visualizar as fotos mais de perto, com nitidez e detalhes, provocando a interatividade e ampliação do olhar além de móbiles com representação de elementos da floresta como pássaros e flores, produzidos a partir de materiais reutilizáveis e alguns elementos naturais como folhas e pequenos galhos secos”, explicou Mattos.

7º Intercâmbio de Saberes

Durante o período da exposição fotográfica ocorre simultaneamente, de 5 a 9 de novembro, o 7º Intercâmbio de Saberes, um projeto do Programa de Saúde e Cidadania da FAS que busca promover a mobilização e o empoderamento desses jovens ribeirinhos estudantes das escolas dos Núcleos de Conservação e Sustentabilidade (NCSs) em Unidades de Conservação (UC) onde a FAS atua.

No intercâmbio, 50 alunos das escolas ribeirinhas, vinculadas à Secretaria de Estado de Educação (Seduc), participam de rodas de conversa, oficinas, debates e trocas de experiências nas temáticas como meio ambiente, educação, violência sexual, saúde, identidade, políticas públicas e protagonismo juvenil. “É uma iniciativa voltada ao fortalecimento desse protagonismo juvenil, à luz dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU)”, explicou Anderson Mattos.

Como parte da programação do 7º Intercâmbio está prevista também uma visita dos adolescentes à exposição FAS JuventudeS, onde os jovens poderão se reconhecer nas fotografias da mostra fotográfica e se verem como protagonistas do processo. Além disso, também ocorrerá uma atividade de interação entre eles, onde os jovens ribeirinhos poderão escrever os nomes deles no mapa do Estado do Amazonas.





