Moradores de Manaus pagam meia-entrada também no Pôr do Sol no MUSA

Manaus - Foram inúmeros pedidos e o Museu da Amazônia (Musa) decidiu trazer a novidade para este mês de novembro. A partir do dia 10 de novembro quem mora em Manaus tem direito ao desconto de 50% para o Pôr do Sol na torre de observação do MUSA através de agendamento.

Antes, o desconto de meia-entrada era exclusivo aos moradores de Manaus apenas para o passeio nas trilha e na torre de 8h30 às 16h. A atividade é muito procurada por casais apaixonados, admiradores da natureza e pessoas que buscam tranquilidade e um momento de reflexão.

O Pôr do Sol no MUSA começa com uma trilha guiada às 16 horas, com duração média de uma hora. Durante a trilha, o visitante aprende com os monitores sobre as curiosidades e informações da Reserva Adolpho Ducke, maior fragmento de floresta primária dentro de uma área urbana do Brasil.

Depois da trilha, o grupo vai para a torre. São 242 degraus para contemplar o espetáculo da natureza do topo dos 42 metros de altura da torre. O valor do passeio completo é de R$50 por pessoa, mas com o desconto sai a R$25.

Para fazer a atividade, o morador de Manaus precisa fazer o agendamento pelo e-mail agendamento@museudaamazonia.org.br e no dia da visita apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Lembrando que o desconto também é válido para quem não nasceu em Manaus, mas mora na capital.

