Desperdício e furto de água gera perda de 65% do faturamento no AM

Manaus - Cerca de 65% do faturamento da administração dos serviços de água e esgoto no Estado do Amazonas não têm voltado à fonte. Ao todo, são 639 litros de água perdidos por dia por ligação em todo o Estado, o que totaliza, em um ano, a perda de 134.685 litros. Entre os motivos que justificam a vultosa perda estão os vazamentos nas tubulações, o uso de medidores de água antigos (que não medem o real consumo) e os furtos de água.

As informações são do estudo-diagnóstico do Conselho Federal de Administração (CFA), feito com o Sistema de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgoto (GESAE). “Essa alta perda de faturamento prejudica os investimentos que poderiam ser feitos para a universalização de um serviço que é essencial. Importante frisar que estamos falando de água captada, tratada e distribuída que não é faturada junto aos clientes”, explica o presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira.

De acordo com o relatório, por deixar de faturar 65%, anualmente, o Estado do Amazonas, além de não investir em melhorias na prestação dos serviços, também tem compensado o prejuízo praticando tarifas mais caras. Enquanto a Região Norte, por exemplo, tem a tarifa-média de R$ 3,11, a capital Manaus alcança a marca de R$ 5,28, cerca de 170% a mais.

Furtos de água e alto volume de perda por meio de vazamentos e tubulações estão entre os motivos que justificam a perda | Foto: Marcely Gomes

Destaque

O Amazonas é o terceiro Estado com o maior índice de perdas de faturamento da Região Norte (66,03%) – sendo superado somente por Roraima (80,41 %), Amapá (80,36%). Além disso, no quesito perdas por ligação, o Estado ocupa a segunda posição na Região (807,67 l/dia/ligação), perdendo apenas para o Acre (870,52 l/dia/ligação).

No Amazonas, há municípios como Envira, Lábrea, Nhamundá, Novo Aripuanã, Tonantins e Urucará, que possuem 100% de perda de faturamento. No quesito perdas por ligação, o destaque é a cidade de Tabatinga, que desperdiça 2.748 litros de água por dia, por ligação.

“A necessidade de melhoria da gestão do saneamento dos Municípios do Amazonas é evidente. O alto índice de perdas de faturamento é um sintoma de ineficiência de gestão operacional dos sistemas de abastecimento de água, já que o custo para produzir a água tratada (energia elétrica, produtos químicos, mão de obra) - sem gerar o faturamento correspondente - transforma-se em prejuízo financeiro para o concessionário dos serviços”, destacou Wagner Siqueira.

Problemas de abastecimento de água trazem transtornos na zona leste. Comunidade da Sharp - Beco Caloi FOTO: DIEGO JANATÃ | Foto: Marcely Gomes

Consciente

Dos 62 municípios do Estado do Amazonas, apenas 30 prestaram informações ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades (ano de referência 2016).

Dentre esses 30, somente dez estão próximos ou abaixo da média ideal de consumo diário do recurso, indicada pela Organização das Nações Unidas (ONU), de 110 litros por habitante ao dia. São eles: Tonantins (112,93 l/hab/dia), Alvarães (102,96 l/hab/dia), Borba (102,65 l/hab/dia), Itamarati (102,65 l/hab/dia), Juruá (98,5 l/hab/dia), Envira (96,12 l/hab/dia), Novo Aripuanã (76,02 l/hab/dia), Lábrea (60,72 l/hab/dia), Santo Antônio do Içá (56,07 l/hab/dia) e Maués (34,48 l/hab/dia).

Os outros 20 municípios gastam além do volume de água recomendado por dia por habitante. O recorde é do município de Nhamundá 456,62 l/hab/dia. Localizado a 375 quilômetros de Manaus e, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com população de 20 633 habitantes, o trigésimo sexto município mais populoso do Estado do Amazonas tem Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,656 - inferior à média nacional e baixo, comparando com o IDH apresentado pelo Estado que é de 0,780.

“Consumos desmedidos são gerados pela falta de políticas de conscientização da população ou, por outras vezes, por tarifas custeadas pelos municípios. O que podemos observar com esse estudo-diagnóstico é que o valor baixo da tarifa é diretamente relacionado ao alto desperdício da água”, finaliza o presidente Wagner Siqueira.

