Vídeo: empreendedores participam de seminário de boas práticas

Manaus - Empreendedores do interior do Amazonas do segmento sustentável participaram, nesta terça-feira (13), de um seminário em Manaus. O objetivo do evento foi troca de ideias sobre o funcionamento dos projetos.

17 empreendedores participaram do seminário de boas práticas da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). Eles tiveram seus projetos escolhidos entre 181 inscritos e foram selecionados para compor o "Floresta em Pé", um encontro de associações com objetivo de interagir e trocar experiências dentro do segmento.

Damião Lima é agricultor em Coari, ele disse à reportagem que 30% das hortaliças e polpa de frutas produzidas por ele são fornecidas para as escolas do município. Ele explica que, por causa do clima da região, a plantação precisa de cuidados especiais. Confira depoimento do agricultor na íntegra, assistindo ao vídeo.

A agricultora Edna Rocha, que é de Tefé e tem um projeto comunitário para o turismo local, disse que pretende ampliar o número de trilhas ecológicas. Ela busca benefício econômico para o desenvolvimento da população local.

