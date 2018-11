Desenvolvimento sustentável da Amazônia é tema de workshop em Manaus

As discussões serão realizadas no Inpa (dias 21 e 22) e na Ufam (dia 23), em Manaus (AM) | Foto: Reprodução





Os serviços ambientais propiciados pelos ecossistemas existentes são fundamentais para a manutenção da vida no planeta. Para discutir esse tema dentro do contexto do bioma amazônico, será realizado entre os dias 21 e 23 desse mês o workshop “Serviços Ambientais: Perspectiva e Desafios Para o Desenvolvimento Sustentável e Bem-Estar das Comunidades de Agricultores Familiares no Amazonas”, reunindo especialistas de diferentes instituições do país.

O evento é promovido pela Embrapa, Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Conselho Nacional de Seringueiros e Memorial Chico Mendes, com patrocínio do CNPq e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

As discussões serão realizadas no Inpa (dias 21 e 22) e na Ufam (dia 23), em Manaus (AM). Inscrições e mais informações podem ser obtidas nos sites https://www.even3.com.br/servicosambientais e https://www.embrapa.br/amazonia-ocidental.

Segundo os organizadores, o workshop visa ser um evento que promova o encontro de experiências existentes nos campos governamental e social, gerando informações que apoiem e subsidiem os desenhos voltados ao desenvolvimento de políticas públicas, pesquisa e projetos que visem ao bem-estar e ao desenvolvimento de comunidade rurais da Amazônia.

O evento busca ser um espaço multidisciplinar que propicie o intercâmbio de ideias, estudos e análises de pesquisadores, professores, agentes sociais, extensionistas, estudantes e pessoas interessadas em soluções relacionadas a problemas enfrentados no meio rural da região.

*Com informações da Assessoria de Comunicação

Leia mais:

Projetos ecológicos são apresentados em seminário especial no TCE-AM

Desperdício e furto de água gera perda de 65% do faturamento no AM