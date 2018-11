Famílias ribeirinhas geram renda sem desmatar floresta amazônica

Manaus - Já pensou consumir uma farinha do Uarini 100% sustentável ou um filé de pirarucu que não seja ilegal? No Amazonas esse comércio já é possível a partir da produção das famílias beneficiadas no Programa Bolsa Floresta (PBF), que vivem em 16 Unidades de Conservação (UC) espalhadas pelo Estado, em regiões remotas.

De acordo com avaliação independente da agência alemã GIZ, o programa melhorou a renda e empoderou as mais de 39 mil pessoas alcançadas pelo programa nos últimos 11 anos.

O foco da avaliação foram as atividades de geração de renda e empoderamento comunitário do PBF, considerando aspectos econômicos, de biodiversidade, protagonismo comunitário, de fortalecimento social, redução de desmatamento e degradação florestal, conforme explicou Alef Brito, assessor técnico da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ).

Alef Brito, assessor técnico da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ) | Foto: Andreza Cunha/ Em Tempo

Segundo Brito, o foco da avaliação foram seis cadeias prioritárias: pesca, artesanato, manejo florestal, manejo do pirarucu, cantinas e turismo de base comunitária. De acordo com a avaliação do técnico, na cadeia do pirarucu o valor agregado é muito maior.



“Antes os comunitários carregavam o peixe nas costas e hoje há uma facilidade nesse transporte. O manejo dos lagos é perceptível no aumento de estoque de peixes, o que significa uma melhor qualidade na biodiversidade daquele ecossistema. Isso é um resultado efetivo. No manejo da madeira tem os planos de manejo para retirar a madeira legalmente e no artesanato há grupos de mulheres donas do seu próprio negócio”, explicou Brito.



De acordo com o assessor, o intuito da avaliação não é dizer o que está certo ou errado, mas construir conhecimento e dos que são considerados erros criar lições. Além das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), a avaliação foi realizada em reservas de características similares aos locais financiados pelo Programa Bolsa Floresta.



“Visitamos reservas com as características parecidas com as beneficiadas pela FAS, como a reserva extrativista do Canutama. Percebemos que de fato as RDSs têm uma melhor qualidade de vida dos comunitários do que as outras reservas. Elas possuem melhor valor agregado na produção e tem mais acesso a diferentes mercados, enquanto as que não tem o apoio da FAS não são completas como as RDS”, avaliou Alef.

O Programa

Valcleia Solidade é coordenadora do PBF desde 2010 | Foto: Andreza Cunha/ Em Tempo

Segundo Valcleia Solidade, coordenadora do programa, o PBF existe desde 2007 e foi instituída a partir das leis de mudanças climáticas com a finalidade de conservar as UCs e principalmente manter a floresta em pé. Há o pagamento de serviços ambientais e atende populações tradicionais que vivem nesses locais.

“O programa tem um contexto que vai além do pagamento, que é fortalecer as famílias nesses ambientes, para que elas possam viver somente dos recursos naturais e possam ter uma melhoria na qualidade de vida ”, explicou a coordenadora.

Eixos



Ainda segundo Valcleia, o programa está embasamento em quatro eixos. O familiar consiste no pagamento, onde cada família recebe um valor de compensação. O eixo organizacional é relacionado ao empoderamento, voltado para as associações comunitárias. Esse componente surgiu no sentido de fortalecer as organizações sociais nas comunidades e também empoderar as associações em busca de uma qualidade de vida dessas famílias. O terceiro eixo é o social, voltado para a questão de infraestruturas sociais, como água e energia. O último eixo é a geração de renda, onde as 16 cadeias produtivas são apoiadas.

Alcione Rodrigues, de 42 anos, garante que o programa gera impactos positivos para as famílias | Foto: Andreza Cunha/ Em Tempo

O tesoureiro da RDS do Mamirauá, Alcione Rodrigues, 42, participa do programa desde o início da implantação. Há 26 anos ele atua em movimentos sociais. De acordo com o tesoureiro, o impacto nas vidas das famílias da comunidade é visível.



“Nós trabalhamos com pirarucu e a farinha e isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Nos organizamos como comunidade e melhoramos a qualidade do produto. Conseguimos um mercado melhor e as famílias passaram a se organizar através dos acordos e de manejo. No caso da farinha, nós deixamos de trabalhar com as matas primárias e fazemos ainda um trabalho artesanal em roçados”, contou.

Números

Produção de farinha do uarini original na RDS Mamirauá | Foto: Dirce Quintino/FAS

Implementado pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) desde 2008, a adesão do PBF está sujeita a diversos critérios como: não-desmatamento de florestas primárias, participação de oficinas de gestão, mudanças climáticas, serviços ambientais, não abertura de novas áreas de roçado em áreas nativas e permanência ou ingresso dos filhos na escola.



39.420 pessoas 9.610 famílias foram que moram em uma das 16 Unidades de Conservação já foram beneficiadas. 10.974.971 hectares de áreas já foram protegidas e houve um investimentos anual de R$ 990,11 por família.

A Unidades de Conservação que atendem famílias no Amazonas são: Resex do Rio Gregório (207 famílias), RDS Cujubim (44 famílias), RDS de Uacari (363 famílias), RDS Mamirauá (2.095 famílias), RDS Amanã (832 famílias), Resex Catuá-Ipixuna (281 famílias), RDS Piagaçu Purus (992 famílias), RDS Rio Negro (643 famílias), APA do Rio Negro (212 famílias), RDS Puranga Conquista 9320 famílias), RDS Uatumã (398 famílias), Floresta estadual de Maués (806 famílias), RDS Canumã (433 famílias), RDS do Rio Madeira (1.073 famílias), RDS do Rio Amapá (429 famílias)e RDS do Juma (484 famílias).

