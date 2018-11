Parque do Mindu terá edição especial da Feira Urbana de Alternativas

Manaus- No próximo fim de semana, o Parque do Mindu receberá uma edição especial de fim de ano da Feira Urbana de Alternativas (Fuá), promovida pela Casa Cinco. A edição marcará o primeiro ano de atividades da Fuá na unidade de conservação gerida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

A feira, considerada um sucesso de público, tem como foco principal apresentar alternativas à população para a realização de atividades cotidianas de maneira sustentável, por meio da promoção da saúde, incentivo à aquisição de produtos orgânicos e às artes. Somente este ano, a iniciativa beneficiou 450 expositores, entre artistas plásticos, artesãos, horticultores e artistas que participaram das 12 edições.

Desta vez, a Fuá acontecerá em dois dias, sábado e domingo, 1º e 2 de dezembro, a partir das 9h, trazendo aproximadamente 70 expositores, oito atrações musicais, entre as quais Lairton, Gramophone, Stump trio, Republica Popular, Groovibe, além de exposições fotográficas e oficinas gratuitas para todas as idades. O evento tem como intenção fomentar e fortalecer a economia criativa e os artistas locais nas mais diversas facetas das artes, bem como levar a população a visitar o Parque do Mindu. Ao longo desse ano o Fuá trabalhou com uma média de 30 músicos, 50 oficinas e 35 fotógrafos e artistas plásticos.

De acordo com o gestor do Parque do Mindu, José Feitoza, a realização de feiras e eventos de fomento à economia criativa e à sustentabilidade trouxe uma grande contribuição para o aumento da visitação ao parque. Somente este ano, de janeiro a outubro, 111.698 pessoas estiveram no Parque do Mindu, em grande parte motivadas por eventos como a Feira Urbana de Alternativas.

“O Parque do Mindu hoje é referência para a família manauara e se permite ser um espaço de fomento à sustentabilidade e de contato direto com a natureza”, explicou Feitoza. O Parque do Mindu funciona de terça a domingo, das 7h às 17h, e fica localizado na avenida Perimetral, Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo_Wesley Safadão afirma que traiu a atual mulher com a ex, Mileide

Amazonense, Miss Brasil viaja para representar país no Miss Universo