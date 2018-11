Amazonas é o quarto em desmatamento da Amazônia

Manaus - O desmatamento na Amazônia Brasileira registrou um aumento de 13,7% entre agosto de 2017 e julho de 2018, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), responsável pelo monitoramento da cobertura nativa da maior floresta tropical do planeta.

Dentro desse contexto, o Amazonas assumiu a quarta posição entre os Estados que mais desmataram entre agosto de 2017 e julho deste ano. Em 12 meses, o Estado perdeu 1.045 quilômetros quadrados (km²) de floresta, área que corresponde a 13,2% do total desmatado no período.



O levantamento foi divulgado pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), nesta semana. Segundo os dados, a área total desmatada alcançou 7,9 mil km², 953 km² a mais que no período anterior, o equivalente a 1,185 bilhão de árvores, aproximadamente, considerando 1.500 árvores por hectare. Representa, ainda, 987.500 campos de futebol ou 5,2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo.

Em primeira posição ficou o Estado do Pará, com 2.840 km² de desmatamento, o que corresponde a 35,9%, seguido do Mato Grosso com 1.749 km², que contribuiu para o sumiço de 22,1% da floresta. Em terceira posição ficou o Estado de Rondônia, com 1.314 km² destruídos, representando 16,7% da área total perdida.

No levantamento anterior feito pelo órgão, em 2017, o total de área de floresta na Amazônia perdida havia sido de 6.947 km². Na época, o Estado do Amazonas registrou perda de 1.001 km², o que representa um aumento de 4,4% entre os anos de 2017 e 2018.

A área destruída na Amazônia brasileira em 2017 é 71,6% menor que a taxa registrada em 2004, ano em que o governo federal lançou o Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm), atualmente coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Em nota, o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, disse que “o recrudescimento do crime organizado que atua no desmatamento ilegal da Amazônia, destruindo as riquezas naturais do país e causando danos para toda sociedade, está associado a outras práticas criminosas, como tráfico de armas e animais, trabalho escravo, evasão de divisas e lavagem de dinheiro”.

Tudo o que funcionou no combate à destruição florestal está sob ameaça | Foto: Arquivo EMTEMPO

Para o coordenador de políticas públicas do Greenpeace Brasil, Marcio Astrini, os números da destruição, que já eram altos e inaceitáveis, ficaram ainda piores. “Grande parte das respostas para esse aumento estão em Brasília. É do centro do poder que parte o estímulo constante ao crime ambiental nos rincões da Amazônia”, afirmou.

A bancada ruralista, com apoio de parte do governo, vem apresentando uma série de propostas que terão impacto direto na proteção das florestas, seus povos e do clima do planeta: Lei da Grilagem, flexibilização do licenciamento ambiental no Brasil, ataque aos direitos indígenas e quilombolas, adiamentos do Cadastro Ambiental Rural (CAR), tentativas de redução de áreas protegidas e paralisação das demarcações de Terras Indígenas, entre outras.

“Esse conjunto de propostas beneficia quem vive de desmatar a floresta, grilar terras e roubar o patrimônio natural dos brasileiros. As consequências estão traduzidas agora nos números da destruição da Amazônia”, afirmou Astrini.

Se nada for feito para refrear o desmatamento, coloca em risco, inclusive, a contribuição do país para o Acordo de Paris. “A depender do governo Jair Bolsonaro, as previsões para a Amazônia (e para o clima) não são boas. Tudo o que funcionou no combate à destruição florestal está sob ameaça. Ele pretende liberar a exploração de Terras Indígenas e Unidades de Conservação e enfraquecer o poder de fiscalização do Ibama. Se concretizadas, essas propostas levarão a uma explosão da violência no campo e colocarão em risco a esperança climática do planeta”, declarou.

