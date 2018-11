ECOFestival sensibiliza sociedade para vida sustentável

Os visitantes poderão participar de oficinas de reciclagem, receber mudas, prestigiar exposição fotográfica e shows de artistas e grupos musicais regionais | Foto: Reprodução





Manaus – Promovendo a bandeira da sustentabilidade e meio ambiente, o curso de Ciências Naturais da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) promove um grande evento de educação ambiental – o ECOFestival, nesta sexta-feira (30) das 17h às 22h.

Com entrada franca, o evento busca promover a integração e o intercâmbio cultural e socioambiental entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, descobrindo, valorizando e incentivando a criatividade relacionada à educação ambiental.

Os visitantes poderão participar de oficinas de reciclagem, receber mudas, prestigiar exposição fotográfica e shows de artistas e grupos musicais regionais. Além disso, está previsto a doação de animais, espaço gastronômico e arrecadação de alimentos, livros e brinquedos. “É um projeto que carrega consigo a música, a educação e nossa cultura”, frisou Olívia Simão, professora da Universidade Federal do Amazonas e idealizadora do evento.

Segundo ela, os alunos idealizaram um Festival voltado para a temática ambiental onde a junção da cultura, ludicidade, arte, e sustentabilidade se entrelaçassem através da interdisciplinaridade. “Hoje muito se discute sobre a necessidade de mudança de hábitos em relação ao ambiente, porém estamos cada vez mais individualistas e a relação pessoa/ambiente deve ser pautada pelo amor a vida em todos os lugares”, destacou Maria Olívia Simão.

Olívia Simão destacou ainda que três desafios são fundamentais neste processo de transformação: conservar a biodiversidade e os equilíbrios ecológicos do planeta e aumentar seu potencial produtivo; reconhecer e legitimar a democracia, a participação social, a diversidade cultural e a política da diferença na tomada de decisões e nos processos de apropriação social da natureza; repensar o reconhecimento, o saber, a educação, a capacitação e a informação da cidadania na perspectiva de uma racionalidade ambiental.

“Existem muitas formas de se promover isso e O ECOFestival é uma intervenção cultural solidária de sensibilização coletiva em torno da transformação social. Queremos O ECOFestival terá uma grande agenda cultural levando ao palco da Universidade Federal do Amazonas, doação de mudas, sementes, adoção de animais, coleta seletiva, mutirão de limpeza pós-evento e muita cultura popular.

O ECOFestival conta com as parcerias do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Instituto Acariquara, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), ManausCult, Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Morada Verde Decoração Sustentável.

Programação

No espaço, os visitantes podem participar e usufruir da pista de skate, doação de animais, doação de mudas, Espaço Gastronômico, Feira do Troca (livros, roupas, acessórios, calçados), Exposição Fotográfica, Feira de Artesanato, Recolhimento de Material Eletrônico (pilhas, cabos, fios).

A programação conta com a participação dos seguintes artistas: Grupo Pedra Encantada (Maracatu) Banda The Vortex; Banda Koalas From El Dorado; Cantora Ianeza; Mob Tupiniquim; Grupo Freestyle - Batalha de Rimas; Dj Felipe; Dj lírios; Banda Júlia Albook.

