Plantio simbólico marca reflorestamento no Corredor do Mindu

No total, 2,5 mil mudas foram plantadas ao longo dos últimos seis meses, com espécies arbóreas e frutíferas | Foto: Divulgação

Você gosta de Manaus arborizada? Um ato simbólico de plantio de mudas marcará no próximo dia 29/12, a partir das 9h, o encerramento do trabalho de reflorestamento, feito pelo Projeto Arboriza Manaus, da Prefeitura de Manaus, de um trecho degradado do Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu, no Novo Aleixo, Zona Norte.



O projeto entra, em 2018, numa nova fase, que prevê a implantação de intervenções de jardinagem em logradouros públicos que farão uso de espécies ornamentais coloridas que complementarão a paisagem verde da cidade.



Mudas plantadas no Mindu



No total, 2,5 mil mudas foram plantadas ao longo dos últimos seis meses, com espécies arbóreas e frutíferas, visando recompor a vegetação ciliar em diferentes pontos da Área de Preservação Permanente (APP) do Igarapé do Mindu.



O trabalho teve início em junho deste ano, quando foi dado início ao plantio de mil mudas, atendendo assim a termo de ajustamento firmado junto ao Ministério Público Federal (MPF), visando a recomposição das margens do igarapé que integram o corredor ecológico urbano. A segunda etapa do plantio teve início no último dia 4/12.



Com esse plantio, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) atinge a meta de 25 mil mudas de árvores plantadas pelo Arboriza Manaus, em dois anos de intervenções na arborização da cidade.





