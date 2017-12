Jacaré atravessa rua e congestiona trânsito em Manaus

A proximidade de Manaus, capital do Amazonas, com a floresta, permite o aparecimento de animais na área urbana, muitas vezes de forma inusitada. Na manhã desta terça-feira (26), um filhote de jacaré foi devolvido à natureza, após deixar o trânsito congestionado na avenida Camapuã, uma da principais vias da Zona Norte da cidade.

Em horário de pico, o animal despertou a curiosidade de pedestres e deixou os motoristas que transitavam na área preocupados, no sentido que o animal não ficasse ferido. Os condutores pararam os veículos para não atropelarem o jacaré que tentava atravessar a avenida.

Para ajudar na fluidez do trânsito, um mototaxista que presenciou o ocorrido, desceu da motocicleta e levou o réptil até um terreno baldio. O local dá acesso a uma grande área verde da área.



O biólogo Hebert Corrêa, informou que a especie de jacaré, vista nesta manhã, é conhecida como jacaré pedra ou coroa, comum em áreas urbanas. O especialista informou que há muitos registros de aparecimento de jacarés na capital, no período chuvoso.

Orientação



O capitão Marcos Pires, Batalhão de Policiamento Ambiental, informou que a população não deve se aproximar dos animais, pois jacarés são animais selvagens que causam riscos às pessoas, assim como as pessoas também representam riscos aos animais.

"Quando um animal for encontrado em via pública, as pessoa devem apenas isolar a área e acionar os órgãos responsáveis, Batalhão Ambiental, Ibama, ou outros órgão de fiscalização do município ou do estado", explicou.

Pires ainda ressaltou que as pessoas que tentarem manejar os jacarés, causarem ferimentos no animal, podem ser penalizadas e responder pelo crime de maus tratos.





