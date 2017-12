Conheça os desafios de trabalhar entre quatro paredes

A bióloga paulista Fabiana Letícia de Oliveira começou a trabalhar no Norte do Brasil com os jacarés amazônicos. E a mudança para os estudos em ecologia florestal não foi somente na área de pesquisa. Ela também trocou a rotina de passar 20 dias em campo para desenvolver boa parte do trabalho em laboratório.

“O desafio foi me adaptar à rotina do laboratório. Com jacarés, eu trabalhava mais em campo, passava cerca de 20 dias na reserva. O trabalho era mais agitado, porque eu tinha que procurar ninhos de jacarés e fazer biometria dos ovos. Na ecologia florestal, ficava apenas uma semana em campo, onde eu coletava o material, e no restante do tempo fazia as análises no laboratório”, compara.

Fabiana explica ainda que o trabalho no laboratório complementa o do campo. | Foto: Divulgação

Essa mudança mostrou à pesquisadora que os dois locais de trabalho se complementam. “A importância do laboratório é justamente entender o trabalho de campo. Não adianta só coletar os dados, você precisa ter o trabalho de laboratório para fazer toda análise daquele serviço de campo", diz.

Leia mais: Fim do WhatsApp? Veja se seu celular deixará de ter o app em 2018

No caso de Fabiana , ela seguia para a reserva onde fazia a coleta de material, e o trabalho de maior importância fazia no laboratório. Segundo ela, foi por meio desses trabalhos que ela realmente pôde saber o que a floresta estava produzindo, como o quanto de folha que estava produzindo durante o mês, o quanto de material reprodutivo, de galhos, de miscelânea (que era todo aquele material que eu não conseguia identificar e também restos de animais).

Fabiana, que trabalha com uma pesquisa de nome “complicado”, já se acostumou a explicar o que é essa tal de serapilheira. “Quando eu falo que trabalho com serapilheira, muita gente não entende, com isso, eu tento explicar para que a pessoa visualize o solo da floresta. Eu falo que é aquele material que fica no chão da floresta, folhas, galhos, flores, então, a serapilheira é a camada que protege o solo. Se não tivesse essa camada protetora, o excesso de chuva lavaria o solo, que ficaria sem nutrientes”, complementa.

Uma parte importante do trabalho da pesquisadora, assim como vários atuantes do Instituto Mamirauá, conta com auxílio dos assistentes de campo, geralmente, moradores da reserva. “Ele [Erivan Lima de Castro] soube fazer as melhores adaptações para que o projeto realmente desses os resultados que deram até agora. Sou muito grata”, conta.

O relato acima foi, originalmente, produzido para o livro “Protagonistas: relatos de conservação do Oeste da Amazônia”, que pode ser baixado aqui.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

Ex-governador José Melo pode sair da prisão para passar o Réveillon em casa

Igreja é invadida por bandidos e tem aparelhagem de som roubada em Manaus

Procon orienta consumidores para troca de presentes após Natal