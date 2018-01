Sucuri de 5 metros encontrada na Transamazônica agita redes sociais

Uma cobra medindo aproximadamente cinco metros e 250 quilos foi encontrada no Igarapé Preto na Vicinal, Km 35 da Rodovia Transamazônica, município de Itaituba no Pará. A cobra da espécie Sucuri estava com cem filhotes na barriga.

De acordo com publicações no Facebook, o réptil teria sido morto com um tiro cabeça disparado por um morador da região ao encontrá-la no igarapé. Veja mais fotos em nossa galeria.

Edição: Lívia Nadjanara

