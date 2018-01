Após reportagem Em Tempo, valor do açaí pago ao extrativista sobe 24%

Manaus - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) publicou na última sexta-feira (12) os preços mínimos para a compra de produtos extrativos da safra 2018 com um ajuste de 24% no valor do açaí. Estudo recente realizado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em parceria com o Memorial Chico Mendes havia demonstrado que o valor pago ao extrativista era insuficiente para cobrir a mão de obra dos trabalhadores. O resultado da pesquisa foi denunciado com exclusividade pelo Portal Em Tempo.

Entre os dias 8 e 9 de novembro do último ano, aconteceu o Fórum de Desenvolvimento Territorial do Médio Juruá, onde foi apresentado um estudo técnico sobre a formação de preço de custo de produção do açaí, seguindo uma metodologia adotada pela CONAB.

O novo valor mínimo que deverá ser pago pelo produto é de 1,60 por quilo do fruto do açaizeiro. O valor representa um aumento de 24% no produto a ser pago diretamente ao extrativista.

Leia também Estudo da Ufam afirma que valor da venda do açaí não cobre custos de produção dos extrativistas

O professor Henrique Pereira, coordenador do doutorado em ciências ambientais da Ufam, apresentou resultados importantes para manutenção do processo produtivo do açaí de forma sustentável em Unidades de Conservação do Amazonas.

“Os resultados foram preocupantes, pois demonstraram que, para a safra de 2016, mais da metade das expedições de coleta com os preços praticados na safra, não remuneraram sequer os custos variáveis dos extrativistas, que é a mão de obra. É um resultado que preocupa porque pode dificultar a sobrevivência dessas famílias que estão sendo remuneradas abaixo do que deveriam”.

Para o pesquisador, o melhor caminho é estabelecer uma melhor relação entre custo de produção e venda. Dar eficiência para esse trabalho e discutir a formação do preço praticado no mercado local.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:



Saneamento é saúde; programa ajuda reduzir mortalidade infantil no AM

Especialistas trabalham para prevenção de ataques de morcegos no AM

Feiras de animais silvestres são desativadas e 620 animais apreendidos