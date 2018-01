Peixe-boi 'gigante' de 250 kg é encontrado com olho furado no AM

Careiro da Várzea (AM) - Apresentando sinais de tortura, com um corte no olho esquerdo e no pescoço, um peixe-boi foi encontrado morto, nas margens do rio Solimões, nesta sexta-feira (19). O animal, que estava em início de decomposição, foi achado por ribeirinhos do Careiro da Várzea (a 25 km de Manaus).

De acordo com o sargento Edson Carvalho, comandante do 3º pelotão da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o animal, que corre risco de extinção, pesava, aproximadamente, 250 kg.

"A fêmea de peixe-boi gigante, foi encontrada por dois ribeirinhos que estavam passando de canoa nas proximidades da Costa do Amanium, no município. O animal foi torturado antes de ser morto com um corte no pescoço, pois, um dos olhos estava furado", disse ao Em Tempo.

Com um olhar triste, o corpo do animal morto iniciava o processo de decomposição na beira do rio. | Foto: Divulgação

Segundo o comandante, esta não é a primeira vez que um peixe-boi é encontrado na localidade. Em 2016, o PM e sua equipe resgataram um outro animal que também estava ferido. Na ocasião, o peixe-boi foi entregue aos cuidados do instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus.

O caso desta sexta foi repassado para a Secretaria de Meio Ambiente do Careiro da Várzea, e deve ser investigado pela polícia.





