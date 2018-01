Inpa abre inscrições com três vagas para o mestrado em Manaus

Manaus - Estão abertas até o próximo dia 9 de fevereiro as inscrições para o processo de seleção no mestrado em Agricultura no Trópico Úmido (ATU) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). O curso oferece três vagas para ingresso no semestre letivo que iniciará em março de 2018.

De acordo com a Coordenação de Capacitação (Cocap), o limite de vagas estabelecido no edital nº001/18 se deu em função da disponibilidade de orientação pelos docentes credenciados: Aleksander Wesphal Muniz (Microbiologia do solo), Gilvan Ferreira da Silva (Biotecnologia aplicada à agricultura) e Ricardo Marenco (Fisiologia de plantas cultivadas).

Caso haja nova disponibilidade de orientações poderão ser abertas vagas adicionais, destinadas aos candidatos que tenham ficado em lista de espera.

Leia também: Acabe com os problemas de Wi-Fi e potencialize seu alcance pela casa

Os interessados em participar do processo seletivo poderão realizar as inscrições das 8h às 12h, na Secretaria Adjunta da Pós-Graduação, no Campus 3 do Inpa, localizado na avenida Ephigenio Salles, 2239, acesso pela avenida da Lua, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Pelo edital, a prova de conhecimento será realizada no dia 26 de fevereiro, às 8:30h, na sala de aula do Programa de Pós-Graduação em Agricultura no Trópico Úmido (PPG-ATU). Já a prova de suficiência em língua inglesa será realizada às 15h30 do mesmo dia.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Adjunta da Pós-Graduação com Ana Serra Campos ou pelos telefones (92) 3643-1844/1838, ou ainda pelo e-mail selecaoppgatu@gmail.com.





Leia mais:

Seja repórter do portal Em Tempo por meio de aplicativo

Alerta! Fumaça das queimadas da Amazônia pode causar câncer

#TenhoFeticheEm é a segunda mais usada no Twitter