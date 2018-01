Cobra sucuri de 4 metros é resgatada em via pública de Manaus

O animal de imediato foi solto em uma região de floresta, retornando a seu habitat. | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Militar Ambiental do Amazonas resgatou na noite desta quinta-feira (25), em Manaus, uma cobra sucuri com cerca de 4 metros. A cobra foi encontrada em via pública por populares no bairro São José I, Zona Leste da capital.



De acordo com os policiais ambientais, a equipe foi até ao local e resgatou a cobra, que já havia sido capturada por um morador, que evitou a morte do animal pela população.



A cobra foi solta em uma região de floresta, retornando ao habitat natural.



Sucuri

A sucuri divide com a Piton, o título de maior serpente do mundo, podendo alcançar até 9 metros de comprimento, muito embora a maioria dos indivíduos adultos, em média, alcancem em torno de 8 metros.

Há muitos contos sobre ataques destas serpentes a seres humanos, no entanto, de acordo com o Ibama, a maioria dos casos são fictícios, principalmente no que se diz respeito ao seu tamanho real. Muitos relatos dão conta terem de ataques por espécies com mais de 10 metros.



A maior sucuri da qual se tem registro por fonte confiável, foi a encontrada no início do século XX, pelo marechal Cândido Rondon, com 11 metros e 60 centímetros.

Quanto aos ataques, existem alguns registros de vítimas fatais humanas, por exemplo, o famoso caso de um índio de 12 anos que foi devorado na década de 1980 por uma sucuri de grande porte, bem como alguns adultos nativos que estavam embriagados a beira do rio, e foram sufocados ou afogados antes de serem devorados.





