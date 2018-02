Sema inicia reuniões para plano de gestão das Unidades de Conservação

Manaus - A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) iniciou, neste mês, o calendário de reuniões com representantes das instituições da sociedade civil organizada que desenvolvem projetos socioambientais nas Unidades de Conservação (UCs) em parceria com o Governo do Amazonas e prefeituras do interior. Os encontros servem para elaborar o plano de gestão das Reservas de Desenvolvimento Sustentáveis (RDS) para o ano de 2018.

De acordo com o secretário executivo de Gestão Ambiental (Seaga), Denis Sena, as reuniões acontecem até março e serão discutidas as estratégias, que vão desde plano de manejo pesqueiro, realização de censo comunitário até ações de preservação do meio ambiente, contemplando sempre o uso sustentável dos recursos naturais. “Tudo isso dentro do que estabelece a nova diretriz governamental da administração Amazonino Mendes”, destacou.

A primeira atividade teve início no último dia 4, na RDS rio Madeira, em Manicoré (a 332 km de Manaus), e encerra nesta sexta-feira (9), com diagnósticos das comunidades e revisão do plano de gestão da UC. Nesta quarta-feira (7), a RDS Piagaçu-Purus apresenta a programação do trabalho que será implantado nos municípios Beruri (a 173 km), Anori (a 195) e Tapauá (a 449 km da capital).

Levantamento censitário

A programação nesta quinta-feira (8) com levantamento censitário comunitário das comunidades rurais instaladas no rio Negro, no limite de Manaus, integradas à RDS Puranga Conquista. A ação acontece até o dia 13 e simultânea à reunião com representantes da base da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), na comunidade Três Unidos, para organizar o projeto de Resíduos Sólidos naquela UC. O encontro será finalizado sexta-feira (9).

Encontro de Lideranças

As atividades serão retomadas da RDS Puranga Conquista após o período de Carnaval, começando pelo Encontro de Lideranças, no período de 15 a 17, para elaboração do planejamento comunitário. No local, do dia 19 a 22, também será realizada uma expedição para estudo do Plano de Manejo Pesqueiro, com trabalho de prospecção da capacidade de suporte da UC.

Protocolo Mínimo

Na RDS Cujubim, em Jutaí (a 751 km da capital), acontecerá no período de 18 fevereiro à 11 de março o trabalho de implementação de Protocolo Mínimo, ou seja, abertura de trilhas para monitoramento de espécies da fauna, flora e recursos hídricos. Já na RDS Piagaçu-Purus haverá uma complementação de dados para o plano de gestão, do dia 19 de fevereiro ao dia 8 de março.

Fortalecimento de parcerias

No período de 19 de fevereiro a 23 de março, acontecerá o encerramento do acordo para o processo de gestão da RDS rio Amapá. A programação também prevê a discussão do trabalho de fortalecimento de parcerias, incluindo representantes da prefeitura, secretarias e instituições locais. Também haverá a ação de sensibilização de Agentes Ambientais Voluntários (AAV) do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e do Uso de Recursos Naturais (Probuc) e o Diagnóstico Participativo.

Monitoramento

Finalizando o mês de fevereiro, será feito um monitoramento e avaliação dos acordos de pesca, no município de Coari (a 363 km da capital) no período de 26 de fevereiro a 3 de março.





