Usuário da internet flagra luta entre as duas maiores cobras do mundo

A cobra-real e a píton-reticulada são as maiores cobras do mundo, e podem chegar até 6,5 metros de comprimento. | Foto: Divulgação

Você já imaginou uma luta entre as duas maiores cobras do mundo? Pois saiba que ela aconteceu. Uma foto postada no fórum de imagens Imgur há seis dias pelo usuário “jst26eLord” mostra uma batalha entre a cobra-real (Ophiophagus hannah) e a píton-reticulada (Python reticulatus), considerada a maior cobra do mundo.



Não há muitos detalhes na publicação, mas o pesquisador Coleman Sheehy, do Museu de História Natural da Flórida, disse à National Geographic que a briga pode ter acontecido na região sudeste da Ásia, onde as espécies podem se encontrar. “É louco, mas é algo que eu posso ver acontecendo… é um mundo perigoso lá fora, para comer, outras cobras grandes e outros animais podem matar você”, afirmou Sheehy à publicação.

As espécies

A cobra-real é a maior cobra venenosa do mundo, e pode chegar a ter 6 metros de comprimento. Já a píton-reticulada é a maior cobra do mundo, e apesar de não ser peçonhenta, também pode chegar aos 6,5 metros. Apesar de existirem casos de morte de humanos pela píton, ela não é tradicionalmente perigosa, diferentemente da cobra-real.

