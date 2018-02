Inpa oferece vagas para pós-doutorado em três programas de pesquisa

Manaus - O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) está selecionando sete candidatos para bolsas de pós-doutorado para atuarem no projeto Atto (Amazonian Tall Tower Observatory, na sigla em inglês), no Programa AmazonFace e no Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA). As bolsas terão início a partir de março de 2018 com vigência de até 36 meses.

Interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever até o próximo dia 24 de fevereiro. A inscrição será realizada por meio de envio de documentos para a Coordenação de Capacitação do Inpa (Cocap) pelo e-mail cocp@inpa.gov.br.

De acordo com os editais, são oferecidas quatro vagas para atuação no Projeto Atto nos seguintes temas: Balanços dos Gases de Efeito Estufa (GEE); Física do Clima: Energia, Água e Atmosfera; Aerossóis, Nuvens e suas Interações Atmosféricas; Controles Ambientais e Bióticos da Interação Floresta-Atmosfera. Já o Programa AmazonFace oferece uma vaga para pesquisa em Micrometeorologia.

O resultado do processo seletivo será divulgado no site do Inpa, no endereço http://portal.inpa.gov.br/, a partir do dia 5 de março de 2018. A bolsa, no valor de R$ 4.100,00, será paga pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pelo Instituto Max Planck, por meio da Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera (FDB).

Programa AmazonFace

O Programa AmazonFace é um experimento-modelo integrado com esforço multi-institucional que visa avaliar os efeitos das concentrações elevadas de dióxido de carbono na atmosfera sobre a ecologia e resiliência da floresta amazônica.

Projeto Atto

O Projeto Atto tem em sua proposta contribuir com o entendimento integrado do sistema Amazônia e para reduzir significativamente as incertezas sobre seus impactos sobre os ciclos globais do carbono e da água, mudança climática e química da atmosfera. Num prazo mais longo, as observações do Atto nas próximas décadas fornecerão informações críticas sobre como essas florestas tão diversas respondem às mudanças antropogênicas sobre o clima e o ambiente.

Edital LBA

Já no edital para o Programa LBA estão sendo oferecidas duas vagas para trabalhos na temática “Desenvolvimento de Pesquisa sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos”. As vagas são para pesquisas na Área de Hidrologia de Superfície e Química da Água; e na Área de Gestão de Dados em Micrometeorologia.

O resultado da seleção será divulgado também no site do Inpa a partir do dia 2 de março de 2018. O valor mensal da bolsa de R$4.100,00 será pago pela Capes.

Sobre o LBA

O Programa LBA, vinculado ao Inpa, visa responder três questões principais: o ambiente amazônico em mudança (processos); a sustentabilidade dos serviços ambientais e os sistemas de produção terrestres e aquáticos (consequências) e a variabilidade climática e hidrológica e sua dinâmica: retro-alimentação, mitigação e adaptação (respostas).

