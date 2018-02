Estudos climáticos indicam data e causa da próxima catástrofe global

Brasil - Um grupo de pesquisadores norte-americanos descobriu que até o final do século grandes cidades marítimas em todo o mundo vão, provavelmente, ficar afundadas pelo aumento do nível do mar em mais de meio metro.

O artigo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences analisa os dados de satélites recebidos durante os últimos 25 anos, criando esquemas climáticos que prognosticam o aumento no nível do mar.

Foi revelado que desde 1993, os oceanos vêm aumentando nível da água a incríveis 0,084 mm por ano. Levando em consideração que o crescimento médio nesse período tenha correspondido a 2,9 mm por ano, acredita-se que de 2005 a 2100 o nível do mar se eleve mais 65 centímetros.

O crescimento do oceano é causado pelo aquecimento, gelo derretido e influência de vulcões. | Foto: Divulgação

Os esquemas climáticos que, por sua vez, prognosticam o aumento como um índice permanente, predizem o aumento de 30 centímetros no mesmo período. Em sua nova pesquisa, cientistas avaliaram o crescimento das proporções do oceano por causa do aquecimento, gelo derretido e influência de vulcões.

Na opinião de especialistas, a causa das inundações que poderiam atingir a costa do Sul da Flórida, Bangladesh, Xangai e uma parte de Washington, é o derretimento catastrófico dos icebergs na Groenlândia e Antártida por causa do aquecimento global.





