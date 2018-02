Inpa abre vagas para doutorado em Biologia de Água Doce em Manaus

Manaus - Estão abertas as inscrições do processo seletivo para dez vagas no curso de doutorado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (BADPI) no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) para ingresso a partir de maio de 2018. As inscrições seguem até o dia 11 de março. O curso de doutorado em BADPI é classificado com nota 4 nas avaliações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

De acordo com o edital, a seleção tem a finalidade de selecionar e classificar os candidatos para ingresso no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação BADPI com projetos de pesquisa que se enquadrem nas seguintes linhas de pesquisa: Biologia, ecologia e conservação de organismos aquáticos; Limnologia e dinâmica de áreas alagáveis; Conhecimento e distribuição da biodiversidade aquática amazônica; e Manejo e conservação de recursos pesqueiros.

Poderão candidatar-se ao curso de doutorado, mestre em Ciências Biológicas ou áreas afins e/ou correlatas; graduados, sem títulos de mestre, em Ciências Biológicas ou áreas afins e/ou correlatas com experiência profissional comprovadas por meio de Curriculum Vitae com autoria principal em pelo menos dois artigos científicos, publicados em revista indexada e com corpo editorial.



Os interessados deverão enviar os documentos listados no edital para o seguinte endereço: ppbbadpi@gmail.com.

A seleção será composta pelas seguintes etapas: avaliação do Projeto de Tese (eliminatória) e análise curricular (classificatória). O Projeto Tese será avaliado por três professores pesquisadores doutores selecionados pelo Conselho do Programa.

Já a análise curricular dos candidatos aprovados na primeira etapa tomará como base os documentos encaminhados no momento da inscrição e avaliará a experiência profissional dos candidatos em pesquisa, por meio de publicações científicas.



A lista dos candidatos classificados será encaminhada por e-mail a todos os candidatos inscritos e divulgada no site do Inpa a partir do dia 10 de maio.





