'Floresta em Pé' apoia projetos de geração de renda sustentável no AM

Manaus - Em solenidade na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), 17 projetos foram selecionados para o edital "Floresta em Pé" são apresentados nesta terça-feira (20). O objetivo é apoiar atividades sustentáveis de geração de renda no interior do Amazonas. Ao todo, serão investidos R$ 2,5 milhões em iniciativas na área de turismo, agricultura familiar, pesca, artesanato e outros, em 13 municípios do Amazonas.

A apresentação contou com a presença do superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana, do secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Denis Sena, além dos representantes dos 17 projetos contemplados pela iniciativa.



O edital tem por objetivo apoiar organizações de direito privado, sem fins lucrativos, formais e regularizadas, cujos projetos devem ser implementados, preferencialmente, em áreas de entorno e mosaicos de unidades de conservação e corredores ecológicos do Amazonas.

O superintendente-geral da FAS, Virgílio Viana, durante cerimônia de apresentação dos projetos selecionados. | Foto: Divulgação / Dirce Quintino

“Esse é o primeiro edital público gerenciado pela FAS com recursos do Fundo Amazônia/BNDES. Foi um processo seletivo inovador com a participação de um comitê externo independente e com um componente de capacitação de empreendedores na elaboração e gestão de projetos. Esse edital dará origem a um grupo de aprendizagem sobre empreendedorismo sustentável envolvendo técnicos da FAS e de outras instituições e os próprios empreendedores”, explicou Virgílio Viana.

Foram selecionados projetos de Alvarães, Apuí, Barcelos, Beruri, Borba, Coari, Fonte Boa, Itapiranga, Manicoré, Nova Olinda, Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira e Tefé.

Farinha e agricultura familiar estão contempladas. | Foto: Divulgação

Cada projeto selecionado será beneficiado com até R$ 150 mil em investimentos diretos totalizando R$ 2,5 milhões. Adicionalmente, todos os projetos terão acompanhamento técnico da FAS para a execução das atividades, monitoramento de indicadores. Por fim, a FAS organizará encontros em Manaus para apresentação de resultados, discussão de lições aprendidas e integração.

“Cada proposta recebida contém o escopo do projeto a ser seguido como forma de planejamento e cronograma. Todo e qualquer gasto deste investimento deve ser visando o preenchimento de cada etapa descrita no escopo para garantirmos a sustentabilidade financeira do apoio dado pelo Edital Floresta em Pé”, destaca Mickela Souza, coordenadora do Edital.

Seleção

As inscrições para o Edital Floresta em Pé começaram em março de 2017 com a submissão de 188 propostas. O processo de escolha teve duas etapas de análise: a de iniciativas promissoras, para verificar se a proposta estava condizente com os critérios e objetivos do escopo do edital, e a segunda, de projetos detalhados, na qual foi feita uma análise da clareza de informações, orçamento e cronograma de atividades por um comitê de avaliação independente.

Os projetos contemplam propostas de inovação e desenvolvimento de segmentos como manejo de peixe, artesanato, entre outros. Para o gerente do Programa de Soluções Inovadoras (PSI) da FAS, Victor Salviati, a ação é o primeiro passo para projetos de impacto prosperarem na Amazônia.

Manejo de pirarucu é uma das atividades apoiadas. | Foto: Divulgação/ Clovis Miranda





“Desde a seleção prévia dos futuros beneficiados pelo edital Floresta em Pé, já era perceptível o potencial que cada projeto trazia consigo. Maturar os projetos e fazer com que eles se tornem cada vez mais palpáveis e aplicáveis é uma das características-chave do edital, que além de inovador, traz no próprio nome o desejo pela conservação e desenvolvimento da Amazônia em pé”, afirmou.

Projetos selecionados

No Alto Rio Negro, a Associação de Artesãos Indígenas de São Gabriel da Cachoeira (Assai) desenvolverá um projeto voltado à comercialização da cadeia de artesanato regional pelas mulheres que lá residem. A Assai difundirá o artesanato por meio de e-commerce, vendas online.

Localizada a 700 km de Manaus, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (RDS do Uatumã) sediará a construção de uma pousada para realização de Turismo de Base Comunitária pela Associação Agroextrativista das Comunidades do Rio Uatumã (Aacrdsu), apoiada pelo edital Floresta em Pé.

O empreendimento beneficiará famílias da RDS além de fomentar a geração de renda e turismo na região.



Entre os projetos beneficiados estão a Associação de Produtores Agroextrativista da FLONA de Tefé e Entorno – APAFE (Tefé-AM) com a produção de farinha, Associação dos Agropecuários de Beruri (Beruri-AM) com produção de castanha, entre muitas outras entidades.





