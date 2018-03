Comdema lança edital para preenchimento de vagas de representantes

Manaus - O Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Comdema), atuado pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Júnior, lançou edital de convocação para que representantes de organizações não-governamentais, associações comunitárias e comunidade técnico-científica se habilitem a ocupar assentos no conselho para o biênio 2018/2020.

A eleição para a escolha dos representantes ocorre no dia 27 de março, a partir das 9h, no auditório da Semmas. O preenchimento de vagas pela sociedade civil obedece ao critério de ocupação e participação que garante a todos os segmentos da sociedade o direito a representação no conselho, responsável pela gestão política ambiental do município.

O edital está disponível no site semmas, bastando clicar no link Decreto 2.817, onde se encontra o formulário de inscrição e habilitação, que deverá ser preenchido e entregue junto à Secretaria Executiva do Comdema, na rua Rubídio, 288, Vila da Prata, Zona Oeste. O prazo para a entrega dos formulários é 15 de março.





