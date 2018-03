150 filhotes de tartarugas são soltos na natureza em reserva indígena

Manaus - Aproximadamente 150 filhotes da espécie de tartaruga Irapuca (P. erythrocephala), foram devolvidos ao meio ambiente na comunidade indígena Nova Esperança (a 65 km de Manaus), nesta sexta-feira (9), pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), por meio da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga.

O objetivo da soltura de quelônios é a preservação da espécie, auxiliando os moradores nos processos de coleta correta dos ovos durante a “chocadeira”, encubação e o período eclosão, quando acontece o nascimento dos filhotes, informou o Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação (Demuc) da Sema.

Leia também: Instituto Mamirauá promove curso de manejo florestal comunitário

De acordo com o órgão, essa é a terceira edição da soltura de quelônios dentro daquela Unidade de Conservação (UC), que conta uma área de 76.936 hectares onde estão instaladas 15 comunidades indígenas e rurais. Em três anos, foram devolvidas cerca de 300 tartarugas à natureza.

Este ano o evento contou com a participação de 150 moradores das comunidades Nova Canaã, São Sebastião e Nova Esperança. Durante todo o dia, a RDS Puranga Conquista desenvolveu uma programação especial de atividades sociais e educacionais, com a realização de palestras, oficinas e serviços de conscientização com tema ligado ao meio ambiente.

O evento também teve a participação do secretário executivo adjunto de Gestão Ambiental da Sema, o coronel da Polícia Militar Denis Sena, representantes do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e do Uso dos Recursos Naturais (ProBUC) e a equipe técnica do Demuc.





Leia mais:

Damata oferece curso voltada para área ambiental no mês de março

Corpo com crânio à mostra é encontrado no Distrito Industrial

Mulher esmagada por ônibus conseguiu salvar irmã e mãe antes de morrer