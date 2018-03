Cinco espécies novas de moscas são descritas pelo Inpa

No Brasil, existem aproximadamente 12 mil espécies de moscas e mosquitos, mas as estimativas é que sejam mais de 50 mil só no nosso país | Foto: Divulgação

Manaus - A Amazônia e o Cerrado, com sua rica biodiversidade, não param de surpreender o mundo com novas descobertas. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) descreveram cinco espécies novas de moscas que ocorrem nos biomas. O novo gênero recebeu nome científico de Inpauema e conta com a parceria da Universidade Estadual do Maranhão (Uema).



.“Resolvemos dar este nome para que ficasse perpetuada na história zoológica a parceria que existe há 22 anos entre o Inpa e a Uema”, explica o pesquisador, o doutor em Entomologia José Albertino Rafael.

O pesquisador explica que como os insetos compõem o grupo de organismos mais diversos da terra, e ainda é muito pouco estudado, é comum descrever novos gêneros e mais comum, ainda, é descrever novas espécies. Isso aconteceu com este grupo de moscas com ampla distribuição geográfica, mas ainda desconhecido pela ciência.

“É importante que o ser humano entenda que todos os organismos têm uma função na natureza e, por isso, é primordial conhecê-los. Esse conhecimento começa em atribuir um nome científico para os organismos ainda desconhecidos pela ciência, que de acordo com o Código de Nomenclatura Zoológica precisa ser universal, único e distinto”, explica Rafael.

A partir da atribuição de um nome, que é feita através de uma publicação científica, todo o conhecimento adquirido relativo àquele organismo será associado ao nome dado (assim como todo ser humano tem um nome registrado em cartório). Após nomeá-lo, procura-se conhecer a sua função na natureza, se é um predador, polinizador, se é uma praga, se pode se tornar uma praga ou uma peste, dentre outras possibilidades.

“Esta função precisa ser explorada, afinal, o ser humano tem a obrigação de conhecer todos os organismos com os quais convive na natureza e qual a sua função”, diz o pesquisador do Inpa.

No Brasil, existem aproximadamente 12 mil espécies de moscas e mosquitos, mas as estimativas é que sejam mais de 50 mil só no nosso país. Conforme Rafael, para conhecer essas espécies é preciso contratar muitos entomólogos, em diferentes instituições e biomas, para incrementar o conhecimento de todos os insetos, mas não somente eles, e com isso nomear e conhecer suas funções. “Esse papel vem sendo cumprido paulatinamente pelos poucos pesquisadores que temos hoje”, destaca.

Novo gênero

Gênero é uma categoria que reúne espécies próximas, aparentadas entre si. Como se fosse o pai e mãe de uma família com sobrenome comum que reúne seus respectivos filhos.

A família de moscas denominada Odiniidae reúne moscas pequenas, variando de 2,5 a 6,0 milímetros de comprimento. Nela foi encontrado um grupo ainda desconhecido com várias espécies aparentadas. Este gênero novo de moscas recebeu o nome de Inpauema. Sua publicação ocorreu recentemente na revista científica Zootaxa um dos principais periódicos para taxonomistas na área de Zoologia.

Coletas

De acordo com a segunda autora do artigo científico, que ajudou a descrever o novo gênero e suas espécies novas, a doutoranda em Entomologia do Inpa, Dayse Willkenia Almeida Marques, duas das espécies foram coletadas no Amazonas, duas espécies no Pará, destas uma também ocorre no Maranhão, e outra foi coletada somente no Maranhão.

“É uma família de moscas pouco representada nas coleções científicas pelo fato de seus representantes serem dificilmente coletados, portanto acaba sendo pouco estudada. O material que foi descrito neste artigo está depositado nas coleções do Inpa e na Coleção Zoológica do Maranhão (CZMA)”, explica a doutoranda, que é orientada pelo pesquisador José Albertino.





